به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، هیئت مدیره آکادمی اسلامی میشیگان می خواهند این آکادمی را در زمینی بزرگ در شهر واشتنوو بنا کند.

جودیت لوی معاون دادستانی اظهار داشت: ما درحال حاضر این موضوع را بررسی می کنیم و تصمیم می گیریم که می توان آن را به عنوان یک تحقیقات رسمی ادامه داد یا خیر.

شورای این شهر با درخواست ساخت آکادمی اسلامی میشیگان مخالفت کرده است، چرا که کمیسیون طراحی و منطقه بندی پیشتر این طرح را رد کرده بود. مقامات شهری مدعی شده اند ساخت این مدرسه با ظرفیت 200 دانش آموز مسلمان برای این منطقه بسیار بزرگ است و این منطقه نیازی به چنین مدرسه بزرگی ندارد.

این درحالی است که بسیاری از مسلمانان در شهرهای مختلف آمریکا در پاسخ به نیاز جامعه درحال رشد مسلمانان به ویژه نیازهای آموزشی و دینی نسل جوان که قرار است آینده جامعه اسلامی را تشکیل دهند اقدام به بازسازی و حتی ساخت مدارس بزرگتر برای مسلمانان کرده اند که این امر در مورد بسیاری از مساجد نیز صدق می کند.

همچنین در شرایطی که مقامات شهری مدعی شده اند این تصمیم براساس دین اتخاذ نشده است و در این جامعه تنوع فرهنگی و دینی مورد احترام قرار می گیرد، اما بسیاری از این مخالفتها ریشه در تعصبها و مخالفت با دین اسلام و پیروان این دین مبین دارد.

شورای روابط اسلامی آمریکایی به عنوان بزرگترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا این تصمیم را نقش متمم اول قانون اساسی این کشور دانست و اظهار داشت که از وزارت دادگستری می خواهد که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.