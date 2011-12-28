آخرین اظهارات طارق الهاشمی/ برای مالکی جانشین پیدا کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، "طارق الهاشمی" معاون "جلال طالبانی" که در منطقه کردستان عراق حضور دارد و با اتهاماتی در زمینه دست داشتن در حملات تروریستی که از سوی محافظانش انجام می شده، روبروست در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن آخرین موضع خود را اعلام کرد.

الهاشمی با اشاره به بحران سیاسی موجود درعراق اظهار داشت: شاید نخست وزیرعراق با اطلاعاتی در زمینه وقوع کودتا علیه دولت گمراه شده باشد و به همین علت تصمیم گرفته به عنوان اقدامی پیشدستانه رو به اتهام افکنی بیاورد.

معاون رئیس جمهور عراق با رد وابستگی خود به گروهکهای مسلحی همچون "حماس عراق" و "ارتش اسلامی" تاکید کرد: این بحران استانهای سنی نشین عراق را تشویق می کند که به سوی فدرالیسم حرکت کنند.

الهاشمی با اشاره به صدور حکم بازداشت خود و لزوم انجام محاکمه اش تاکید کرد: اگر محاکمه ام به صورت عادلانه انجام شود، این مسئله را بین المللی نخواهم کرد. البته این موضوع هرگز باعث نمی شود که من از سمت خود استعفا دهم اما در روش و موقعیت سیاسی خود تجدیدنظر خواهم کرد.

وی از ائتلاف اتحاد ملی عراق (شامل ائتلاف دولت قانون، ائتلاف ملی، جریان صدر) که شامل جریانهای اصلی شیعه است تقاضا کرد شخصیتی برای جانشینی مالکی معرفی کنند. الهاشمی ادعا کرد در صورت ابقای مالکی در منصبش، عراق با بحرانهای مشابهی روبرو می شود.

این در حالی است که طارق الهاشمی هم اکنون در منطقه کردستان عراق حضور دارد و مقامات این منطقه از اجرای حکم بازداشت وی سر باز زده اند. در پی همین تحولات سیاسی روز پنجشنبه گذشته نیز انفجارهای خونینی در بغداد رخ داد که قریب به 300 کشته و زخمی بر جای گذاشت. منابع امنیتی در عراق نیز این انفجارها را بیانیه شماره یک عوامل صدام برای تسلط بر حکومت پس از افشای نقش طارق الهاشمی در عملیاتهای تروریستی دانستند.



همچنین برخی منابع از خروج خانواده های طارق الهاشمی و صالح المطلک و دیگر مقامات مظنون به دست داشتن در اقدامات تروریستی از عراق خبر داده اند.