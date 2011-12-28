9دی روز لبریز شدن کاسه صبر ملت از فتنه گری فریب خوردگان است

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه مجمع پیروان خط امام و رهبری در قم آمده است: نهم دی‌ماه یکی از برگ‌های زرین و درخشان کتاب قطور بصیرت، غیرت و ولایت‌مداری ملت مسلمان ایران است.



در ادامه تاکید شده است: نهم دی‌ماه روزی است که بار دیگر شور و حرارت خاموش ناشدنی نام و یاد سید و سالار شهیدان، به مدد نهضت حسینیمان آمد و ملت عاشورایی ایران با الهام‌گیری از آن واقعه بزرگ، آزمون سرنوشت‌ساز دیگری را با سرافرازی پشت سر گذاشت.



این بیانیه با تاکید بر اینکه نهم دی‌ماه روزی است که کاسه صبر انقلابی ملت ایران، پس از هشت ماه فتنه‌گری فریب‌خوردگان و غفلت‌زدگان، لبریز شد آمده است: سیل خروشان خشم این ملت غیور، بساط دشمنان عنود و عوامل خیره‌سر داخلی آنان را محو و ناپدید ساخت.

در ادامه ابراز عنوان شده است: حماسه نهم دی پرده‌ای زیبا و اعجاب‌انگیز از ایستادگی و مقاومت ملت ایران بر ارزش‌ها دینی و آرمان‌های انقلابی را به نمایش گذاشت.



مجمع پیروان خط امام و رهبری درقم با تاکید براینکه بی‌تردید این روز تاریخی و تاریخ‌ساز تا همیشه هم‌چون کابوسی رعب‌آور، در برابر دشمنان کینه‌توز انقلاب اسلامی خودنمایی خواهد کرد آورده است: آنچه که بیش از هر چیز در آفرینش این حماسه شگرف تأثیرگذار بود، حماقت و لجاجت عناصر مزدور دشمن در حرمت‌شکنی بی‌سابقه از عزای حسینی و تعدی به جایگاه رفیع ولایت فقیه بود.



در ادامه آمده است: ‌ مردم ایران با خروش به هنگام خویش در این روز ثابت کردند که بر سر باورهای عمیق مذهبی و مکتبی خود اهل هیچ‌گونه چشم‌پوشی و مسامحه‌ای نیستند.



این بیانیه تاکید کرده است: حضور گسترده نسل‌های مختلف و اقشار گوناگون مردمی و فریاد رسای آنان در پاسداری از ارزش‌های رفیع انقلاب اسلامی و تبری از بدخواهان و فتنه‌گران، به منزله رفراندومی بزرگ در تائید مجدد مبانی نظام مقدس اسلامی بود.

در پایان با تاکید براینکه از این رو تلاش برخی از محافل و دسته‌جات برای مصادره حماسه دشمن‌شکن نهم دی به نفع اهداف و اغراض سیاسی خویش، حقیقتاً نوعی جفا به این حماسه بزرگ و آفرینندگان آن است آمده است: ‌مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، ضمن گرامی‌داشت حماسه نهم دی‌ماه، اعلام می‌دارد هدف ملت ایران از خلق این حماسه شکوه‌مند، حراست از حریم مقدسات دینی و ارزش‌های انقلابی و اعلام تبعیت محض از اوامر ولی‌فقیه بود و همه جریان‌های سیاسی درون نظام، باید با منش و روش خویش امتداد دهنده این حرکت بزرگ و تاریخی باشند.