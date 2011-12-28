تابلوها و علائم معرفی شهرستان دماوند در مسیر تهران به شمال دیده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام محمد علاءالدینی صبح چهارشنبه در جریان نشستی با مسئولان شهرستان دماوند افزود: مردم بارها از وجود این نقص در جاده‏ های منتهی به دماوند اعتراض داشتند و باید این خواسته اهالی مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: وجود زیرساختهای مناسب از ملزومات ارائه خدمات شایسته به مردم است و از این رو، نوسازی و بازسازی ناوگان و دستگاههای حمل و نقل شهرستان دماوند باید در اولویت امور قرار گیرد.

شهرستان دماوند نیازمند نگاه استانی است

امام جمعه دماوند اضافه کرد: متأسفانه اغلب مشکلات دماوند از شهرستانی دیدن آن است؛ بنابراین باید این خطه از دیدگاهی استانی مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان داشت: در حال حاضر، دماوند مقصد قشر قابل توجهی از پایتخت ‏نشینان است که در ایام مختلف سال بدان پناه می‏برند؛ از این رو، برخی معضلات این دیار باید مورد توجه اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز قرار گیرد.

علاءالدینی ضمن انتقاد از وضع پایانه‏های مسافربری این شهرستان افزود: ساماندهی نشدن اوضاع در پایانه‏های مسافربری دماوند، اهالی و دانشجویان را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

وی گفت: فقدان سرپناهی مناسب در سرمای زمستان و گرمای تابستان از جمله مشکلات بزرگی است که با فعالیتی کوچک رفع می‏شود.

امام جمعه دماوند با اشاره به فرصت سه هفته ای برای ساماندهی ناوگان حمل ونقل دماوند افزود: اگر این فرصت سه هفته‏ای به پایان برسد، آنگاه نهاد امام جمعه با کمکهای مردمی نسبت به ساماندهی این اماکن اقدام خواهد کرد.

وی یادآورشد: اجرای طرح مسقف کردن پایانه‏های مسافربری صرفاً به منزله گامی نخست در مسیر ساماندهی این اماکن خواهد بود.

علاءالدینی ادامه داد: گام بعدی همت مجموعه شهرستان دماوند و خیزی بلند برای ایجاد پایانه مسافربری منظم و هم شأن با جایگاه و منزلت این خطه است.

وی اظهار داشت: باید همه دستگاههای شهرستان دماوند باید با هماهنگی و طی حرکتی جهاد گونه نسبت به ایجاد چنین امکان مهمی اقدام کنند.