تابلوها و علائم معرفی شهرستان دماوند در مسیر تهران به شمال دیده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علاءالدینی صبح چهارشنبه در جریان نشستی با مسئولان شهرستان دماوند افزود: مردم بارها از وجود این نقص در جاده های منتهی به دماوند اعتراض داشتند و باید این خواسته اهالی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: وجود زیرساختهای مناسب از ملزومات ارائه خدمات شایسته به مردم است و از این رو، نوسازی و بازسازی ناوگان و دستگاههای حمل و نقل شهرستان دماوند باید در اولویت امور قرار گیرد.
شهرستان دماوند نیازمند نگاه استانی است
امام جمعه دماوند اضافه کرد: متأسفانه اغلب مشکلات دماوند از شهرستانی دیدن آن است؛ بنابراین باید این خطه از دیدگاهی استانی مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان داشت: در حال حاضر، دماوند مقصد قشر قابل توجهی از پایتخت نشینان است که در ایام مختلف سال بدان پناه میبرند؛ از این رو، برخی معضلات این دیار باید مورد توجه اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز قرار گیرد.
علاءالدینی ضمن انتقاد از وضع پایانههای مسافربری این شهرستان افزود: ساماندهی نشدن اوضاع در پایانههای مسافربری دماوند، اهالی و دانشجویان را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
وی گفت: فقدان سرپناهی مناسب در سرمای زمستان و گرمای تابستان از جمله مشکلات بزرگی است که با فعالیتی کوچک رفع میشود.
امام جمعه دماوند با اشاره به فرصت سه هفته ای برای ساماندهی ناوگان حمل ونقل دماوند افزود: اگر این فرصت سه هفتهای به پایان برسد، آنگاه نهاد امام جمعه با کمکهای مردمی نسبت به ساماندهی این اماکن اقدام خواهد کرد.
وی یادآورشد: اجرای طرح مسقف کردن پایانههای مسافربری صرفاً به منزله گامی نخست در مسیر ساماندهی این اماکن خواهد بود.
علاءالدینی ادامه داد: گام بعدی همت مجموعه شهرستان دماوند و خیزی بلند برای ایجاد پایانه مسافربری منظم و هم شأن با جایگاه و منزلت این خطه است.
وی اظهار داشت: باید همه دستگاههای شهرستان دماوند باید با هماهنگی و طی حرکتی جهاد گونه نسبت به ایجاد چنین امکان مهمی اقدام کنند.
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