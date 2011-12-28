به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نسخه شناخت»، پژوهش نامه‌هایی است درباره نسخه شناسی نسخ خطی فارسی که علی صفری آق قلعه آن را تالیف کرده و به همراه مقدمه‌ای از ایرج افشار به زودی، توسط موسسه پژوهشی میراث مکتوب، منتشر و وارد بازار نشر می‌شود.

نویسنده این کتاب با رویکردی آموزشی و با ارائه شواهد پرشمار در کنار متن سعی کرده با ایجاد اثری کاربردی آگاهی‌های پایه مربوط به شناخت نسخه‌های خطی را به دست آورده تا به هنگام رویارویی با یک نسخه جدید بتوانند از آن بهترین استفاده را ببرند.

وجه تمایز این اثر با آثار مشابه با آن توجه ویژه به سبک شناسی تاریخی نسخه‌ها بوده است تا خواننده پس از مطالعه این کتاب بتواند هنگام رویارویی با هر نسخه حتی در زمانی که فاقد تاریخ کتابت است متوجه که آن نسخه در چه محدوده زمانی تولید شده است و پی به اصالت آن نسخه نیز ببرد.

فقید ایرج افشار نیز دربخشی از مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: «پس از درسنامه جا افتاده‌ای که از مرحوم دکتر بیانی(1285-1346خ) کتاب‌دار پیشگام و نسخه شناس متبحر منتشر شد، کتاب روش‌مند علی صفری آق قلعه گویاترین مجموعه منظم در آن زمینه است که مبتدیان را با اصول و ضوابط اصلی نسخه شناسی آشنا می‌سازد.»

کتاب نسخه شناخت، در 630 صفحه و بهای 165 هزار ریال با جلد نرم، منتشر می‌شود.