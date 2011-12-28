دکتر رضا محمدزاده رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ویژگی های مشترک ادیان الهی گفت: ادیان توحیدی یا ادیان مبتنی بر وحی، ادیانی هستند که در آموزه هایشان از جمله مباحث نظری و جهان بینی و همچنین مباحث رفتاری، عملی و تکلیفی اشتراکات بسیار زیادی دارند.

وی با اشاره به اینکه اشتراک میان ادیان چنان زیاد است که برخی دانشمندان به این فکر افتادند که دنبال نظریه دین جامع باشند، اظهار داشت: دین جامع یعنی دینی تصویر شود که آموزه های آن وجوه مشابهت میان همه ادیان الهی است که با این طریق می توان نشان داد که با وجود اینکه میان ادیان در بعضی موارد اختلافاتی وجود دارد ولی این اختلافات، عمیق نیست و در بحث های اصولی، اساسی و بنیادی وجوه اشتراک زیادی میان ادیان وجود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: در آموزه های دین اسلام و در مباحثی که ذیل عناوین مربوط به آیات قرآنی مطرح می شود توجه به وجوه اشتراک زیاد صورت گرفته است. مثلا در آیات 4 و 5 سوره بینه خداوند متعال می فرماید: همه اهل ادیان مختلف مأمور به یک چیز هستند و آن این است که خداوند را مورد عبادت قرار دهند و در دین خود نسبت به خداوند اخلاص داشته باشند و شریکی برای خداوند نگیرند و عبادت کنند و زکات بدهند و این دین است که پایدار است.

محمدزاده در ادامه یادآور شد: در سوره مائده آیه 68 خداوند به اهل کتاب توصیه می کند کتاب آسمانی را اقامه کنند یعنی آموزه های دینی خود را در زندگی جاری و ساری کنند. ملاحظه می کنید که در خیلی از مباحث اساسی اعتقادی با سایر ادیان آنقدر وجوه مشترک داریم که غیرقابل انکار است. بحث معاد و قیامت هم از جمله مباحث مشترک میان ادیان است.

وی افزود: از جمله مشترکات میان ادیان راه های مشترکی است که همه ادیان الهی برای رسیدن به بهترین سرنوشت در قیامت معرفی کردند که از جمله آنها عدالت ورزی در زندگی اجتماعی انسان هاست. توجه به آینده روشن برای کل جهان هم از وجوه مشترک ادیان است، بخشی از این آینده روشن نجات همه انسان ها قبل از قیامت است که توسط یک منجی نهایی صورت می گیرد .

وی با بیان اینکه آموزه های مسیحیت در روایات و عبارت های پیامبر(ص) و ائمه(ع) به عنوان دستورالعمل هایی که در زندگی می توان به کاربرد نقل شده است، گفت: متأسفانه دشمنان نظام در صدد برنامه ریزی برای اختلافات فرقه ای و مذهبی و دینی هستند و سعی می کنند اسلام را به گونه ای جلوه دهند که تصور شود اسلام با ادیان دیگر ادیان سازگاری و وجوه مشترک ندارد.

این محقق و استاد دانشگاه تأکید کرد: رسانه ها باید تلاش کنند تبلیغات سوء میان اسلام و دیگر ادیان را از بین ببرند و اجازه ندهند که دشمنان با ترفندهایی که مد نظرشان است، ما در مسیر خودشان قرار دهند. کارشناسان باید روی وجوه مشترک نظریه پردازی کرده و آنرا شکوفا کنند؛ اگرچه ملیت ها و فرهنگ های مختلف همیشه مبنای تکثر فکری است اما الهی بودن ادیان الهی می تواند مبنای خوبی برای نوعی اتحاد و وحدت برای انسان های مختلف در جهان معاصر باشد.