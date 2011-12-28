رسانه ها در فرهنگسازی استفاده از وسایل گازسوز نقش مهمی دارند

حجت الله جهانبخشی در گفتگو با مهر گفت: سازمان آتش نشانی کرمانشاه بر اساس وظیفه ذاتی خود، کمک رسانی به حادثه دیدگان و اطفا حریق در تمام استان در اسرع وقت را مد نظر و در اولویت کاری خود قرار داده است.

مدیرعامل آتش نشانی استان کرمانشاه تاکید کرد: با فرا رسیدن ایام زمستان، شهروندان باید در استفاده از وسایل گازسوز بیشترین دقت را داشته باشند.

جهانبخشی به برنامه و کارهای انجام شده توسط این سازمان در ماهها و روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: جمعه گذشته، ساعت 1 بامداد از طریق شماره تلفن 125 سازمان آتش نشانی از وقوع یک مورد حادثه در پناهگاه "پرآو" دچار مسمویت شده بودند، اعلام شد.

وی تاکید کرد: بعد از اطلاع، بلافاصله اکیب امداد و نجات کوهستان این سازمان به سرپرستی "سید حسن حسینی" به محل اعزام شدند.

جهانبخشی گفت: پس از رسیدن به محل وقوع حادثه، 3 نفر از مصدومین به علت گاز گرفتگی ناشی از روشن کردن ذغال بیهوش شده که توسط گروه امداد و نجات سازمان آتش نشانی کمکهای اولیه و استفاده کپسول اکسیژن انجام گرفت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی استان کرمانشاه افزود: به علت صعب العبور بودن مسیر و عدم توانائی انتقال مصدومین با هماهنگی با مسئولین امر، پس از گذشت چند ساعت درخواست پرواز بالگرد امداد و نجات صادر شد و با همکاری جمعیت هلال احمر استان مصدومین توسط بالگرد به فرودگاه شهید اشرفی انتقال و سپس بوسیله عوامل اوژانس به بیمارستان انتقال داده شدند.

جهانبخشی در پایان با اشاره به نقش مهم رسانه ها در اطلاع رسانی شهروندان در استفاده از وسایل گاز سوز و گرمایشی، تصریح کرد: مطبوعات و رسانه ها به عنوان تاثیرگذارترین عامل می توانند در فرهنگ سازی استفاده از وسایل گازسوز و گرمایشی نقش مهمی داشته باشند.

