فتنه گران نظام و رهبری را هدف قرار داده بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سعیدی قبل از ظهر چهارشنبه در تجمع بزرگ حوزویان که به منظور گرامیداشت نهم دی ماه در مدرسه فیضه قم برگزار شد گفت: دشمن تمام کینه ۳۰ ساله خود را به کار بسته بود تا به نظام و انقلاب ضربه بزند و کفر و نفاق با تمام وجود به صحنه آمد و امت حزب الله را به جنگ فراخواند اما مردم با بصیرت کامل و درس از قرآن و با الهام ازحادثه عاشورا به میدان آمدند و با خلق حماسه ۹ دی جواب محکمی به فتنه گران دادند.



امام جمعه قم افزود: فتنه گران نظام، رهبری، عاشورا و ارزش‌ها را هدف قرار داده بودند و مردم پس از قرن‌ها خود را در عاشورای دیگری دیدند و مشاهده کردند فرزند حضرت فاطمه زهرا (س) فریاد یاری می‌طلبد با بصیرت به صحنه آمدند وحضورمردم در صحنه همه کشور را فراگرفت و درس خوبی به فتنه گران و کسانی که در مقابله فتنه سکوت کردند داد وملت پاداش مجاهت خود را دریافت کرد.

تاکید فراوان قرآن بر مقابله با فتنه مسیررا به مردم نشان داد



وی بیان کرد: آیاتی از قرآن کریم که به فتنه اشاره دارد مانند آیه‌ای که فتنه را از قتل سنگین‌تر می‌داند ومی گوید با فتنه گران چنان مقابله کنید که دیگر فتنه‌ای باقی نماند مسیر مقابله با فتنه را به ما نشان داد.



۹ دی دستاورد‌های ارزشمندی در پی داشت



تولیت آستانه مقدس حضرت معصومه (س) حماسه ۹ دی را بسیار مهم و داری دستاورد‌های فراوانی دانست و گفت: با این حماسه نظام و انقلاب اسلامی بیمه شد و قدرت و استقامت مردم در برخورد با فتنه و فتنه گران اشکار شد.



وی افزود: درحماسه ۹ دی پیام قاطع و محکم مردم به تمام طمع ورزانی که گمان می‌کردند با با فتنه و وسوسه‌های خود می‌توانند به اسلام و انقلاب ضربه بزنند را شاهد بودیم و شاهد آشکار شدن چهره کسانی بودیم که پشت پرده نفاق بودند.



وی از دیگر دستاورد‌های حماسه ۹ دی را حضور مقتدرانه نسل سوم و چهارم انقلاب در صحنه عنوان کرد و گفت: نسل سوم و چهارم انقلاب مخلصانه‌تر از نسل اول و دوم وارد صحنه شدند و این برای ما بسیار ارزشمند است.