طرح تشدید برخورد با تولیدکنندگان مواد مخدر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: مواد مخدر امروز معضل و تهدیدی جهانی است که بشریت را به خطر انداخته است. نگاه جمهوری اسلامی به دنبال حفظ انسان و بشریت است که در طول سه دهه به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر مطرح و دستاوردهای خوبی به دست آورده است.

وی به تهدید روانگردانها و مواد مخدر صنعتی اشاره کرد و افزود: پدیده روانگردانها و مواد مخدر صنعتی یک تهدید جدی است و استکبار جهانی از آن به عنوان یک ابزار برای مقابله با دشمنان استفاده می کند. امروز مواد مخدر ابزار جنگ نرم تلقی شده که باید با آن مقابله کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به طرح مسئله مواد مخدر صنعتی در جلسه سران قوا گفت: در نشست روز گذشته مسئولان عالی قوه قضائیه نیز هشدار جدی در این مورد داده شد.

مویدی ادامه داد: امیدواریم با تاکید رئیس قوه قضائیه همه دستگاهها تلاش خود را انجام دهند و شاهد تلاش مضاعف باشیم.

وی از همکاری خوب قوه قضائیه و نیروی انتظامی در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و تاکید کرد: قوه قضائیه و پلیس با تمام توان و رویکرد جدید به مقابله با مواد مخدر می پردازد. ضمن اینکه فضا را برای تولید کنندگان و توزیع کنندگان باید ناامن کنیم که در همین رابطه طرح تشدید برخورد با تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر اجرا می شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر بر لزوم جلوگیری از تولید و ورود پیش سازهای مواد مخدر تاکید کرد و گفت: باید اقداماتی انجام شود تا پیش سازهای مواد مخدر در دسترس افراد قرار نگیرد و افراد فرصت طلب نتوانند مواد مخدر صنعتی تولید کنند.

وی با رد برخی آمرها در خصوص مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی گفت: اگرچه مواد مخدر صنعتی یه تهدید جدی است اما برخی آمارهای کارشناسان مورد تائید نیست. هم اکنون دشمن و سرویس های جاسوسی از این حربه بر علیه کشور استفاده می کنند. این در حالی است که سیستم های پدافندی برای مقابله با دشمن تعریف شده است.



مویدی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام برگزاری همایش کشف و آنالیز مواد مخدر در تهران افزود: رویکرد پلیس همکاری بیشتر و بهتر با دانشگاهها و مراکز علمی است.

به گفته وی، این همایش که با همکاری دستگاه ها و دانشگاهها 22 و 23 دی برگزار می شود.