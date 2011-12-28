برنامه دولت برای عرضه کارتی CNG/ تجهیز خودروها به کاهنده بنزین

محمد رویانیان در گفتگو با مهر درباره افزایش فروش تجهیزات کاهنده مصرف بنزین در سطح کشور گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نصب دستگاه های کاهنده مصرف بنزین را تایید نمی کند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه خودروسازان باید واقعیت استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف سوخت در خودروهای ساخت داخل را قبول کنند، تصریح کرد: در حال حاضر در بازارهای جهانی خرید و فروش تجهیزات کاهنده مصرف بنزین به طور کامل انجام می شود.

این عضو کابینه دولت دهم با اعلام اینکه دستگاه های مختلف باید استاندارد ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات کاهنده مصرف بنزین را مورد ارزیابی قرار دهند، اظهار داشت: این مطالعات و تعیین استانداردها باید مطابق با بک روش علمی و کارشناسی شده انجام شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف بنزین قطعا منجر به کاهش مصرف سوخت در سطح ناوگان حمل و نقل کشور خواهد شد، بیان کرد: در مجموع خودروسازان باید با این واقعیت کنار بیایند.

وی همچنین در خصوص برنامه دولت برای عرضه سی.ان.جی با کارت هوشمند، توضیح داد: وزارت نفت قرار بود از سالجاری عرضه سی.ان.جی با کارت هوشمند را در سطح جایگاههای سوخت اجرایی می کرد.

رویانیان با اشاره به تاخیرهای انجام شده برای عرضه کارتی سی.ان.جی، خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود از اواخر سالجاری به تدریج امکان عرضه کارتی این حامل انرژی در سطح جایگاهها فراهم شود.

به گفته رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور عرضه سی.ان.جی با کارت هوشمند دولت دارای مصوبه هیات دولت است.

به گزارش مهر، بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش بینی می شود تا پایان سالجاری تعداد جایگاههای CNG کشور به حدود دوهزار باب جایگاه افزایش یابد.



در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه حدود 17 میلیون متر مکعب گاز طبیعی فشرده در جایگاه های CNG به خودروهای دوگانه سوز توزیع می شود که ظرفیت نصب شده در سطح جایگاه های کشور برای تولید و توزیع CNG تا سقف 34 میلیون متر مکعب در روز قابل افزایش است.



در حال حاضر تعداد یکهزار و 815 جایگاه تک منظوره و دو منظوره CNG در استانهای مختلف کشور در مدار بهره برداری قرار دارد.