حماسه ۹ دی هیچگاه ار ذهن تاریخ فراموش نخواهد شد

به گزارش خبرنگارمهر، دربیانیه جامعه المصطفی العالمیه آمده است: "روزهای سال به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل ههمند، این انسان‌‌ها هستند، این اراده‌ها و مجاهدت‌هاست که یکی روزی را از میان روزهای دیگر بر می‌کشد و آن را مشخص می‌‌کند، متمایز می‌کند متفاوت می‌کند و مثل یک پرچمی نگه می‌داد تا راهنمای دیگران باشد.

در ادامه با اشاره به بخشی از فرمایشان مقام معظم رهبری پیرامون روز عاشورا آمده است: تاریخ انقلاب شکوه‌مند اسلامی به خوبی نشان داده که ملت بزرگ ایران در خلق حماسه‌های جاودان تاریخی در دنیا بی‌نظیرند.

در ادامه تاکید شده است: پس از ۳۰ سال پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی و خلق حماسه‌های جاوید از مردم متدین و ولایت‌مدار ایران در برابر زورگویان و فتنه‌گران جهانی، متاسفانه در سال ۸۸ شاهدآن بودیم که با حمایت همه جانبه استکبار جهانی، در عاشورای حسینی دشمنان قسم خورده، فتنه‌گری خود را به اوج رسانیده و همزمان با عاشورای حسینی نقاب از چهره خود برداشته و ماهیت خود را با حمله به مقدسات مردم و بر هم زدن عزای حسینی به عالمیان نمایان ساختند و با این رفتار وقیحانه، آب در آسیاب دشمن ریخته و این حرکت را دست آویز دشمنان اسلام و این مرز و بوم قرار دادند.



جامعه المصطفی در ادامه این بیانیه عنوان داشته است: به دنبال این حرمت‌شکنی، ملت بزرگ ایران با رهبری حکیمانه مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) در دوران غبارآلود فتنه با تشخیص صحیح و به موقع خود به طور خود جوش به خیابان‌ها ریخته و با کشیدن خط بطلان بر دسیسه‌های منافقین و فتنه‌گران، مجددا برگ زرینی را به افتخارات خویش افزودند که بدون تردید این حماسه عظیم هیچ‌گاه از ذهن تاریخ فراموش نخواهد شد.



در پایان تاکید شده است: طلاب، اساتید و کارکنان جامعةالمصطفی‌ ضمن پاسداشت "حماسه ۹ دی" در سالروز این حماسه بزرگ مردمی بر صیانت از آرمان‌های بزرگ اسلام و انقلاب و امام خمینی (ره) در برابر هرگونه فتنه داخلی و خارجی تاکید می‌ کند.