۷ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

صبح امروز/

زنگ بصیرت در مدرسه های کرمانشاه به صدا درآمد

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: صبح امروز زنگ بصیرت همزان در مدرسه های سطح استان کرمانشاه به صدا در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور مسئولان آموزش و پرورش استان کرمانشاه، زنگ بصیرت در مدرسه راهنمایی مهدیه و همزمان در دیگر مدارس سراسر استان کرمانشاه نواخته شد.

در این مراسم، حجت الاسلام محمد حسینی نژاد گفت: ملت ایران دارای ویژگی بصیرت و هوشیاری هستند و به خوبی دوستداران و بدخواهان نظام را از هم تشخیص می دهند.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تاکید کرد: فتنه گران و استکبار جهانی سرافرازی و سربلندی ملت ایران را نمی خواستند و همواره در برابر پیشرفت و اقتدار ملت ایران ایستاده اند.

حسینی نژاد در پایان افزود: در عاشورای حسینی سال 88، عده ای مزدور از سوی استکبار اجیر شدند و حرمت عاشورا را شکستند، ولی مردم ولایتمدار ایران اسلامی در روز نهم دی همان سال، عاشورایی دیگر آفریدند و فتنه و فتنه گران را برای همیشه تاریخ از صحنه روزگار محو کردند.
 

