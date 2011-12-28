استیو جابز "میکل آنژ" زمان بود/ ورود اولین تبلت گوگل به بازار در سال 2012

به گزارش خبرگزاری مهر، "اریک امرسون اشمیت" که به مدت 10 سال از 2001 تا 2011 مدیراجرایی گوگل بود درحال حاضر به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت مشغول به کار است.

وی در گفتگویی که با روزنامه ایتالیایی "کورییره دلا سرا" انجام داد اظهار داشت که تا اواسط سال 2012 اولین تبلت گوگل با عنوان "نکسوس تبلت" وارد بازار می شود.

هرچند اشمیت جزئیاتی در خصوص ویژگیهای این تبلت ارائه نکرد اما احتمال می رود که اولین لوح- رایانه گوگل برپایه سیستم عامل "آندروئید نان بستنی 4.1" باشد که قرار است در نخستین ماههای سال آینده عرضه شود.

در ادامه مشروح این مصاحبه را می خوانید:

نوآوری، فرصتهای ویژه ای را به ما ارائه می کند اما مشکلاتی هم به وجود می آورد، از حریم خصوصی تا پستهای شغلی که به واسطه اتوماسیون از بین می روند. زمانی، رشد سرویسهای جدید به خاطر نوآوری جذاب بود اما نتایج تحقیق اخیری که "ام. آی. تی" انجام داده است نشان می دهد که امروز دیگر اینگونه نیست. آیا محدودیتی در این فرایند "نابودی سازنده" وجود ندارد؟

سئوال بسیار خوبی پرسیدید. هرچند برپایه یک پیشداوری منفی است. اما من قصد دارم پاسخ شما را با یک پیشداوری مثبت بدهم. کاپیتالیسم (نظام سرمایه داری) مکانیزم منحصربفردی است که توانایی بهتر کردن مفهوم زندگی در جوامع را نشان می دهد. همچنین فرایندی است که رنجهایی هم را سبب می شود. به همین علت جامعه با ابزارهایی چون یارانه های بیکاری به دنبال کاهش دادن این رنجها است. این ها قوانین اجتناب ناپذیر بازار جهانی هستند. اما سختیهایی که اروپا با آنها درگیر است به دلیل دشواریهای ناشی از سازگار شدن با این حقیقت جدید است.

رقابت سختی میان غرب و آسیا و همچنین در آمریکا میان گوگل و اپل وجود دارد. آیا به اعتقاد شما رقابت میان آندروئید و "آی- فن" به خشونت کشیده خواهد شد؟

همانطور که گفتم اینها قوانین بازار هستند که همگی برای مصرف کنندگان مزیت به شمار می روند. نمی دانم در اروپا اوضاع چگونه است اما در آمریکا به خاطر این مبارزه فعال، امروز دیگر می توان با 100 دلار بهترین تلفنهای همراه هوشمند را خرید.

برپایه برخی شایعات آندروئید درحال آماده سازی یک دستیار صوتی است که توانایی پاسخگویی به سئوالات کاربر را دارد. این سیستم درست مشابه سیستم "سیری" است که در نسخه جدید "آی- فن" به کار رفته است. آیا این خبر صحت دارد؟

سئوال شما کمی عجیب است. درحقیقت، ما از مدتها قبل بهترین نرم افزار ترجمه صوتی را در اختیار داریم و بنابراین همیشه می توانیم از آن برای انجام کارهایی مشابه "سیری" استفاده کنیم. البته از محصولات آینده که هنوز اعلام رسمی نشده اند حرف نمی زنم. اما این فناوری درحال حاضر وجود دارد و ما نباید آن را توسعه دهیم. ببینیم چه می شود. همانطور که گفتم استفاده از این فناوری بستگی به بازار و نوآوری دارد. مردم شگفت زده می مانند چون ما عادت داریم در هر سال به همان کارهایی که می خواهیم در همان سال انجام دهیم فکر کنیم.

آیا نوآوری بدون محدودیت، مدل گوگل است؟ درحقیقت، خود شما اظهار داشتید که یکی از نقاط قوت شرکت شما نبودن یک هدف از پیش تعیین شده در تحقیقاتی است که انجام می دهید.

بدیهی است که با هرج و مرج نمی توان به هیچ سویی حرکت کرد اما اگر به طور مرکزی برنامه ریزی کنی هرگز چیز جدید خلق نمی کنی. برای ما آزادی عمل از ارجحیت بیشتری نسبت به سلسله مراتب برخوردار است. این درحالی است که شرکتهای اروپا، قاره ای که پیوند بیشتری با مدلهای قدیمی مدیریت دارد مدل بالا به پایین را انتخاب می کنند و "رئیس! رئیس!" چیزی است همیشه در این شرکتها شنیده می شود. اما اگر تنها بر روی این سلسله مراتب سخت حساب کنید خلاقیت را نابود می کنید.

از Google X (لابراتوار سری گوگل) چه چیزی می توانیم انتظار داشته باشیم؟ به تازگی روزنامه نیویورک تایمز از "رویاهای ممنوعه ای" حرف زده است که در این لابراتوار درحال تبدیل شدن به واقعیت هستند.

مقاله ای که نیویورک تایمز نوشته بود برپایه اخبار درز کرده ای است که ما درباره آنها تفسیر نمی کنیم. بهرحال مهمترین چیزی که می توانیم درباره کاری که در "گوگل ایکس" انجام می شود بگوییم خودرویی است که می تواند به تنهایی رانندگی کند.

آیا این خودرو را به زودی در بازار خواهیم دید؟

قبل از اینکه شما بتوانید با خیال راحت روی صندلی عقب بنشینید و خودرو به تنهایی در صندلی جلو رانندگی کند به سالها زمان شاید حتی به یک دهه نیاز داریم. درحال حاضر شخصاً منتطر یک راننده خودکار هستم. به طوریکه شما بر روی صندلی راننده بنشینید و خودرو به شما بگوید که بهتر است چکار کنید.

اینترنت درحال تغییر دادن تلویزیون است و یوتیوب با به روزرسانیهای اخیری که انجام داده است به نظر می رسد قصد دارد در این پدیده پیش از همه باشد. استراتژی جدید شرکت شما در این خصوص چیست؟

یوتیوب درآمدزا تر خواهد شد چون آگهی های بیشتری خواهد داشت. اما این آگهی ها مثل تبلیغات تلویزیونی نخواهند بود. درحقیقت، مدل تجاری یوتیوب متفاوت است. این سرویس به مردم کمک می کند با محتواهایی که تولید و به طور مستقل روی اینترنت توزیع می کنند پول به دست بیاورند. همچنین ما درحال ایجاد یک سری کانال بر روی وب هستیم. این حقیقت دارد که مردم اغلب ترجیح می دهند کانالهای روی اینترنت را به جای کانالهای تلویزیونی تماشا کنند.

استیو جابز یکی از بهترین دوستان شما بود. باوجود این، میان گوگل و اپل همیشه رقابت سختی در پیش بوده است. چرا؟

استیو جابز، میکل آنژ زمان ما بود. دوست من و یک شخصیت منحصربفرد که قادر بود خلاقیت و نبوغ آینده نگری را با توانایی ویژه مهندسی ترکیب کند. به دفعات افرادی پیدا می شوند که یا نبوغ دارند یا توانایی ویژه مهندسی. اما به ندرت کسی را می بینی که هر دوی آنها را با هم داشته باشد. استیو پتانسیل انقلابی تبلتها را فهمید و محصولی ویژه مثل "آی- پد" را ایجاد کرد. اما شرکتهای ما با هم رقابت می کنند و همدیگر را به چالش می کشند. ما ظرف شش ماه آینده یک تبلت با کیفیت بسیار بالا را به بازار عرضه می کنیم. هم اکنون نیز در دنیای ارتباطات موبایل و بازار تلفنهای همراه هوشمند رقابت سختی را میان اپل و آندروئید گوگل می بینید. این همان کاپیتالیسم است.