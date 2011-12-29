آغاز جشنواره عمار و حضور شکرستان در هند

به گزارش خبرنگار مهر، بحث کم و کیف حضور فیلم های مستند در سی امین جشنواره فیلم فجر یکی از بحث های داغ سینمای مستند که همواره نقدهایی بر آن وارد است تا جائیکه انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران در خانه سینما به همراه چهار صنف دیگری سینمایی در این خصوص بیانیه ای نیز ارائه کرده بودند در این بیانیه برخی از صنوف خانه سینما مشارکت در جشنواره فیلم فجر را منوط به رفع مشکلات پیش آمده قضایی از سوی معاونت سینمایی دانستند و شنیده ها حاکی از آن است که انجمن مستندسازان خانه سینما دلیل ارائه چنین بیانیه ای را عدم دعوت نماینده انجمن مستندسازان ایران در شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر مبنی بر کم و کیف حضور فیلم های مستند در این جشنواره دانستند.

مستندسازان مستقل فرم جشنواره را پر کردند

یکی دیگر از مسائلی که در بحث نمایش فیلم های مستند مطرح است قید زمان برای پذیرفتن و نمایش فیلم های مستند است در همین راستا ارد عطار پور؛ مستندساز وعضو هیات مدیره انجمن مستند معتقد است که بهترین و تاثیرگذارترین مستندهای تاریخ سینما در مدت زمان سی تا پنجاه دقیقه ساخته و نمایش داده شده است و هیچگاه در قید زمان تعریف نشده اند. از سوی دیگر علی محمد قاسمی که به تازگی مستند شهید اندرزگو را ساخته است در خصوص کیفیت حضور فیلم های مستند در سی امین جشنواره فیلم فجر گفت که حاشیه های برگزاری جشنواره فیلم فجر بیشتر از اصل این رویداد فرهنگی اهمیت داشته است از همین رو گذاشتن قید زمان به معنای به حاشیه بردن این سینما است.

- بحث از کم و کیف حضور فیلم های مستند هنوز به نتیجه نرسیده است اما بسیاری از فیلمسازان مستند به طور مستقل و یا از طریق مراکزمختلف تولید فیلم مستند برای حضور در جشنواره فیلم فجر فرم پر کرده اند در همین راستا خبر آمد که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با 21 فیلم سینمایی اول و مستند بلند، در سی امین جشنواره بین‏المللی فیلم فجر شرکت خواهد کرد.

جشنواره فیلم عمار آغاز به کار کرد

- خبر دیگر اینکه نادر طالب زاده فیلمساز اینبار در مقام مدیر جشنواره فیلم کوتاه، مستند و انیمیشن عمار مشغول به فعالیت است و بیش از 300 اثر توسط هیئت‌های انتخاب جشنواره بررسی شده که فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه در ایام سالگرد حماسه مردمی 9 دی از چهارشنبه 7 دی‌ماه در سینما فلسطین تهران، سینما قدس تبریز، مشهد و بیش از 30 شهر و روستای دیگر کشور اکران خواهد شد؛ همچنین 5 نفر از چهره‌های فرهنگی ـ هنری کشور داوری فیلم‌های بخش مسابقه را بر عهده دارند که این 5 نفر ابراهیم فیاض، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران؛ نادر طالب زاده، فیلمساز، ابوالقاسم طالبی، کارگردان؛ سیدناصر هاشم زاده، فیلمنامه نویس و مسعود ده نمکی کارگردان هستند.

- با خبر شدیم که مستند "بنت جبیل" با موضوع تغییرات نظام سیاسی در لبنان پس از جنگ سی و سه روزه به کارگردانی سعید ابوطالب به پایان رسید. این مستند نگاهی به تغییرات در ساختار سیاسی در لبنان پس از جنگ سی و سه روزه دارد؛ ماجرای این فیلم با طرح این سئوال که چه گروه و یا سازمانی آغازگر جنگ سی وسه روزه بودند شروع می‌شود. در ادامه برای پاسخ به این سئوال و شکل گرفتن این مستند، پیمان طائف که در سال 1990 میلادی در عربستان بسته شد را براساس مستندهای موجود و همچنین مصاحبه با افراد و گروه‌های سیاسی مطرح کردیم و پس از آن ساختار سیاسی جمهوری لبنان که بعد از بسته شدن این پیمان شکل گرفت و همچنین روی کار آمدن حزب الله و ییان دیدگاه‌های مخالف و موافق با این حزب نیز مطرح شده است .

- یکی از اخبار داغ سینمای مستند در هفته گذشته گفتگویی که خبرنگار مهر، با شفیع آقامحدیان مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی کرده بود در این گفتگو این مدیر سینمایی در پاسخ به این سئوال که آیا نمایش فیلم های کوتاه انجمن سینمای جوان که چندی است در مجتمع سینما آزدی نمایش داده می شود موازی کاری به شمار نمی آید گفت که سینما آزادی اهداف مرکز را در نمایش فیلم ها برآورده نمی کند؛ از این رو این تفکر که انجمن سینمای جوان گوی سبقت را از ما ربوده از اساس اشتباه است.

اکران تک سانس فیلم ها در دستور کار مدیریت شفیع آقا محمدیان نیست

آقا محمدیان در ادامه متذکر شد که هدف ما از اکران فیلم های مستند تنها مرور بر تولیدات نبوده و نیست بلکه هدف اصلی فرهنگ سازی در جهت ایجاد تمایل بین مخاطبین برای دیدن فیلم مستند و زنده نگه داشتن چراغ این نوع سینما است؛ این درحالی است که انجمن سینمای جوان و یا هر مرکز تولید فیلم مستند و کوتاه تنها مرور آثار برگزیده را در دستور کار دارند .البته چنین شیوه نمایش در دراز مدت نوعی فرهنگ سازی را به همراه دارد و اینگونه نیست که نمایش فیلم های کوتاه و مستند و یا اکران آنها به طور مجزا در یک سینمای ویژه موازی کاری باشد.

پس از انتشار این گفتگو این مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نسبت به تیتر این مطلب که با عنوان" انجمن سینمای جوان از ما جلوتر نیست" معترض شد و در جوابیه ای که به خبرگزاری مهر فرستاد توضیحات تکمیلی را بر گفتگوی انجام شد مبنی بر اینکه که اکران فیلم های مستند در دستور کار مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و به هیچ عنوان اکران تک سانس فیلم ها از آغاز شکل گیری این طرح مد نظر نبوده است را ارائه کرد.

به دنبال انتشار این گفتگو بود که هاشم میرزاخانی مدیر عامل انجمن سینمای جوان در گفتگوی دیگری تاکید کرد که بنیاد سینمایی فاربی، انجمن سینمای جوان و و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سه بازوی مکمل در انجام فعالیت های اجرایی سینمای ایران هستیم وهرگونه خدشه ای که به فعالیت های هریک از مراکز وارد شود ماهیت سینمای ایران دچار لطمه می شود. هریک از نهادهای سینمایی در جهت فرهنگسازی قدم برمی دارد از این رو هیچ یک از این نهادها ارجحیتی بر دیگری ندارد.

- خبرآخراینکه قسمت چهل و چهارم مجموعه انیمیشن "شکرستان" با عنوان "‌خیالباف و کوزه روغن" در بخش اصلی هفتمین دوره جشنواره فیلم کودک "کودکان هند" پذیرفته شد؛این مجموعه انیمیشن داستان‌های شهری خیالی است که همه چیز در آن وارونه می‌کند. اتفاقاتی که در این شهر رخ می‌دهد به قدری عجیب و غریب است که گاه حتی مردم شکرستان را نیز متحیر می‌سازد.