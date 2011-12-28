فارس در زمینه توریسم درمانی جایگاه مناسبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی ظهر چهارشنبه در سمینار گردشگری سلامت و روشهای توسعه آن بیان کرد: شهر شیراز از دیرباز به لحاظ ارائه خدمات پزشکی نه تنها در کشور بلکه در منطقه نیز مورد توجه گردشگران سلامت بوده است.

وی تاکید کرد: استان فارس پتانسیلهای زیادی برای جذب گردشگران سلامت دارد و همچنین اگر تاکنون فارس در کشور جزو استانهای ردیف اول در این زمینه نبوده،در حق این استان جفا شده است.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس با اشاره به ظرفیتهای موجود در ایران برای جذب گردشگر سلامت گفت: با توجه به اینکه هزینه های اقامت،تشخیص و درمان در ایران یک دهم کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است و همچنین ایران یکی از قطب های پزشکی در منطقه به شمار می آید، میتوان از این ظرفیتها برای جذب گردشگر سلامت بهره گرفت.

فعالی ادامه داد: در سال گذشته بالغ بر 49 هزارو 500 توریسم برای درمان به ایران مراجعه کردند که در سال جاری با یک رشد 25 درصدی در این زمینه روبرو بوده ایم،اما این عدد راضی کننده نیست و لازم است از ظرفیتها بهره بیشتری داشته باشیم.

وی اظهار کرد: در مسیر جذب گردشگر سلامت با تهدیدهایی نیز مواجه هستیم که از مهمترین این تهدیدها میتوان به وجود رقبای خارجی در جذب گردشگران سلامت اشاره کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس بیان کرد: از جمله دلایل ناکامی ایران در جذب گردشگر سلامت را میتوان در دلایلی مانند عدم وجود دفتر هماهنگی و سازمان دهی برای جذب و هدایت گردشگران،عدم وجود نظام آموزشی و عدم وجود نظام عملیاتی مصوب برای ارائه بسته های گردشگری سلامت شناسایی کرد.

فعالی در بخش دیگری بیان کرد: تاکنون قطبهای پنج گانه پزشکی در کشور شناسایی شده اند که استان فارس در رتبه پنجم کشور قرار دارد و با توجه به امکانات موجود می توانیم استان فارس را به پایلوت چشم پزشکی در کشور تبدیل کنیم.

وی در ادامه افزود: با توجه به فراهم بودن امکانات و زمینه های جذب گردشگر برای استان فارس این استان توانایی فروش خدمات تخصصی را به گردشگران سلامت دارد و لازم است با برنامه ریزی های صحیح از این امکانات استفاه کنیم.