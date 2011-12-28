12 دی؛ آخرین فرصت سازمان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مهدی پور با بیان این مطلب افزود: به نظرمی رسد توانمندسازی و تحکیم پایه های سینمای ایران اسلامی با ایفای نقش ها و مسئولیت های سازمانها در برابر سینما و بالعکس میسر می باشد. طبعاً سینما به عنوان رسانه ای پر نفوذ و اثرگذار می تواند با ایفای مسئولانه نقش خود در کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه در راستای کارآمدی هرچه بیشتر خود و دستگاه های زیرمجموعه قوای سه گانه؛ گامی های اساسی بر دارد.

وی ادامه داد: با بررسی نقش و مسئولیت سینما در رفع دغدغه های مقام معظم رهبری مقابله با تهاجم فرهنگی و تبلیغ ناکارآمدی بخش های مختلف نظام از سوی دشمن؛ می توان اذعان نمود که سینما اصلی ترین و مناسب ترین الگو برای اعمال مدیریت در جبهه متحد فرهنگی است. به عبارت دیگراز طریق سینما می توان با تشریح پیام ها و دست آوردهای کارآمد بخش های مختلف نظام و حتی بخش خصوصی، دغدغه های معظم له را به صورت علمی و کارشناسی پیگیری کرد.

دراین میان بخش تجلی اراده ملی سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر در نظر دارد گام های اساسی و بنیادی را در این عرصه بر دارد تا با پیوند شایسته تر اهالی سینما و دستگاه های مختلف نظام نسبت و یا سهم سینما در نظام و حق نظام از سینما باز تعریف شده و مراتب و سطوح آن به صورت عملیاتی تبیین و تحکیم شود.

همچنین مدیرتجلی اداره ملی سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر؛ مهلت ارسال تقاضای حضور در جایزه تجلی اراده ملی از سوی سازمانها و نهادها راَ تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 12/10/90 اعلام کرد.

سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر با رویکرد " اخلاق، آگاهی و امید" به همت معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزهای 12 الی 22 بهمن در تهران و استان های مختلف کشور برگزار می شود.

