زمان نزول آخرین آیه قرآن مشخص نیست/وجود 15 قول در مورد آخرین آیه

حجت الاسلام مهدی رستم نژاد عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی و پژوهشگر قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین آیه قرآن که بر پیامبر اسلام(ص) نازل شد، گفت: درباره "آخر ما نزل" قرآن اختلاف بسیار شدیدی وجود دارد و نمی توان نظر قطعی داد.

وی تأکید کرد: درباره آخرین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شده است، روایات متعدد و مختلفی است و بیش از 15 قول در این زمینه وجود دارد.

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی تصریح کرد: در مورد زمان نازل شدن آخرین آیه قرآن نیز هیچ روایتی وجود ندارد.

به گزارش مهر، در برخی منابع تاریخی آمده است: آیه مبارکه "وَ اتَّقُوا یوماً تُرجَعون فیه الى اللّه" (سوره بقره، ایه 281) مشهور به آخرین آیه قرآن کریم است که هشتم صفر بر پیامبر(ص) نازل شد و پیامبر اکرم پس از 21 روز از نزول این آیه از دنیا رفت.

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