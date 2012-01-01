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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۹

بررسی یک نقل تاریخی/

زمان نزول آخرین آیه قرآن مشخص نیست/وجود 15 قول در مورد آخرین آیه

زمان نزول آخرین آیه قرآن مشخص نیست/وجود 15 قول در مورد آخرین آیه

برخی منابع تاریخی هشتم صفر را روزی عنوان کرده‌اند که آخرین آیه بر پیامبر اسلام نازل شد، پیرامون این موضوع عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی با بیان اینکه قولهای مختلفی در مورد آخرین آیه وجود دارد، گفت: در مورد زمان نزول آخرین آیه هیچ روایتی وجود ندارد.

حجت الاسلام مهدی رستم نژاد عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی و پژوهشگر قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین آیه قرآن که بر پیامبر اسلام(ص) نازل شد، گفت: درباره "آخر ما نزل" قرآن اختلاف بسیار شدیدی وجود دارد و نمی توان نظر قطعی داد.

وی تأکید کرد: درباره آخرین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شده است، روایات متعدد و مختلفی است و بیش از 15 قول در این زمینه وجود دارد.

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی تصریح کرد: در مورد زمان نازل شدن آخرین آیه قرآن نیز هیچ روایتی وجود ندارد.

به گزارش مهر، در برخی منابع تاریخی آمده است: آیه مبارکه "وَ اتَّقُوا یوماً تُرجَعون فیه الى اللّه" (سوره بقره، ایه 281) مشهور به آخرین آیه قرآن کریم است که هشتم صفر بر پیامبر(ص) نازل شد و پیامبر اکرم پس از 21 روز از نزول این آیه از دنیا رفت.

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گفتگو از زینب ملکی

کد مطلب 1495495

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