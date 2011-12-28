کارکنان مرکز تربیت مربی کرج خون اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای خون با حضور کارکنان، مربیان، سرباز مربیان مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کشور برگزار شد.

این مراسم اهدای خون به همراه اهدای خون از سوی کارکنان معاونت پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و در ایام محرم و صفر در مرکز تربیت مربی برگزار شده است.

مراسم اهدای خون در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای با استقبال گرم مراجعه کنندگان مواجه شد و بخش قابل توجهی از پرسنل مربوطه در این مراسم شرکت کردند.

برای برگزاری مراسم یادشده، تیم سیار سازمان انتقال خون مربوطه در مرکز تربیت مربی کرج مستقر شد و در خون گیری از اهداکنندگان خون همکاری کرد.

این تیم سیار از صبح در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کرج مستقر بود و با آغاز مراسم و حضور مراجعه کنندگان، برنامه خون گیری از اهداکنندگان خون نیز آغاز شد.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کشور در منطقه حسن آباد کرج مستقر است و از مهمترین مراکز مرتبط با آموزشهای فنی و حرفه ای محسوب می شود.

این مرکز در زمینه تریبت مربیان فنی و حرفه ای در خصوص رشته های مختلف آموزشی فعالیت می کند.