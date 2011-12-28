اعزام 1700 کارجو به خارج کشور/ تصمیمات جدید شورای عالی اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فروزان مهر در نشست امضای تفاهم نامه 3 جانبه همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه، سازمان فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی بین المللی کشور، گفت: برای امسال اعزام 5 هزار نفر نیروی کار متقاضی سفر به خارج برنامه ریزی شده است که تاکنون اعزام هزار و 770 نفر انجام شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، اظهار داشت: طبق برنامه 5 ساله کشور باید هر سال 1 میلیون و 100هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود تا در پایان برنامه پنجم توسعه نرخ بیکاری به 7 درصد برسد.

فروزان مهر با اشاره به اینکه تمرکز بر بازار کار داخلی در گذشته کشور را از اعزام نیروی کار به خارج غافل کرده است، تصریح کرد: در شورای عالی اشتغال مواردی برای رونق اعزام نیروی کار به خارج کشور تصویب شده است.

وی با بیان اینکه بازارهای کار بین المللی دچار بحران هایی شده است، خاطر نشان کرد: همچنین برخی تبلیغات منفی بر علیه کشورمان هم باعث ایجاد اشکالاتی در اعزام نیروی کار شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، تاکید کرد: در خلال اعزام نیروی کار به خارج کشور انتقال فناوری نیز به داخل کشور انجام می شود.

فروزان مهر به وجود 400 پروژه در 32 کشور جهان اشاره کرد و افزود: تلاش می شود با تعاملاتی که با سایر کشورها و همچنین اتاق های ایران و تعاون انجام می شود، بتوان سوابق بیمه ای افرادی را که در خارج کشور فعالیت می کنند را لحاظ کرد.