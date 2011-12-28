به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت‌ الاسلام حسین سبحانی ‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس، موارد رسیده به هیئت رئیسه مجلس برای بررسی را قرائت کرد.

بر این اساس لایحه تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران و لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده اعلام وصول شد.

طرح تأسیس سازمان نظام مددکاری جمهوری اسلامی ایران، طرح افزایش یک تبصره به ماده ۵ قانون بیمه‌ های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن و طرح اعلام نسخ قوانین با موضوع ثبت احوال کشور نیز از طرح های دیگر اعلام وصول شده بود.