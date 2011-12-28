سرعت پیشرفت طرح های عمرانی البرز جهشی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار، روز چهارشنبه ضمن حضور در استان البرز و بازدید از روند پیشرفت چندین طرح عمرانی در سطح استان از قبیل، افتتاح چند باب مدرسه و بیمارستان، افتتاح اردوگاه بازپروری کرج، افتتاج جایگاه CNG و غیره، در شورای اداری مشترک استان و شهرستانهای تابعه که با حضور، امام جمعه کرج، استاندار البرز، فرامانداران شهرستانهای استان البرز و تنی چند از مدیران و مسئولان اجرائی استان تشکیل شد، پیشرفت پروژه های عمرانی و استان البرز و تلاش مسئولان در ایجاد بسترهای مناسب برای داشتن استانی کامل به لحاظ امکانات و تجهیزات عمرانی، بی نظیر عنوان کرد و گفت: سرعت پیشرفت در استان البرز، بعد از استان شدن جهشی و چشمگیر بوده است.

وی افزود: پیشرفت و توسعه استان البرز در این زمان کوتاه، بی شک حاصل همدلی و تعامل بسیار زیاد مدیران و مسئولان اجرائی استان و تلاش شبانه روزی آنها بوده است.

وی گفت: استان البرز به سبب نوپائی نیازمند سرعت هر چه بالاتر در ایجاد زیرساخت ها ی لازم و اجرای طرح های عمرانی و توسعه آن بوده که این امر مورد تاکید ریاست جمهور، و وزارت کشور بوده و بی شک تلاش های شبانه روزی استاندار البرز و گزارش عملکرد امروز بیانگر تحقق این امر خواهد بود.

محمد نجار، اقدامات صورت گرفته در خصوص بهداشت و درمان، راه و حمل و نقل، آسیب های اجتماعی و امور فرهنگی در استان را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: اقدامات صورت گرفته در استان البرز هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی بسیار خوب بوده ام کافی نیست و هنوز استان نیازمند بسترهای بیشتر برای رسیدن به حد مطلوب و مورد انتظار است.

13 درصد صنعت کشور در استان البرز جای دارد

وی با اشاره به این موضوع که البرز یکی از قطب های صنعتی ایران است اظهار داشت: 13 درصد صنعت کشور در استان البرز جای گرفته و این امر توجه و مدیریت استان البرز را حساس تر و نیاز به اقدامات وسیع عمرانی و توسعه آن در استان را محسوس تر خوهاد کرد.

وی افزود: به سبب نزدیکی استان البرز به پایتخت، بهترین و موثرترین راه برای کاهش مشکلات و ساماندهی آنها از قبیل ترافیک در تهران، برنامه ریزی کارشناسانه و سرمایه گذاری عمرانی دقیق و هدفمند در استان البرز خواهد بود.

وی با تاکید بر مهاجرپذیر بودن استان البرز تصریح کرد: سرمایه گذاری و ایجاد بسترهای مناسب در روستاها و شهرستانهای استان البرز و تجهیز آنها به لحاظ امکانات رفاهی، مهاجرت به مرکز استان را کاهش و توسعه عمرانی روستاها و شهرستان ها را افزایش داده و بافت یکسان رفاهی در سطح استان را به دنبال خواهد داشت.