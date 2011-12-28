معمار کرملین دفتر ریاست جمهوری را ترک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، ولادیسلاو سورکف ایدئولوژیست کل کرملین بود و قرار است ویاچسلاو والودین معاون نخست وزیر جای او را در دفتر ریاست جمهوری اشغال می کند.



رسانه های روسیه این جابجایی را به جابجایی نوبتی بین کرملین و دولت بر شمردند که مسبوق به سابقه بوده است.

سورکف گفت که در سمت معاون نخست وزیر به امور سیاست داخلی مشغول نمی شود و همینطور به سامان دادن به تظاهرات اعتراض آمیز نیز نخواهد پرداخت.

سورکف افزود: دموکراسی در روسیه حفظ شده، مرمت شده و با موفقیت از عهده آزمونهای جدید برمی آید.



سورکف بیش از 12 سال در دفتر ریاست جمهوری فعالیت کرده بود. وی یکی از بانفوذترین اشخاص در صحنه سیاسی روسیه محسوب می شود. در مقابل ویاچسلاو والودین که تاکنون معاون نخست وزیر بود جانشین سورکف می شود. والودین اندکی بیش از یک سال رئیس دفتر دولت بود. قبل از آن چند سال معاون سخنگوی دومای دولتی و یکی از مشهورترین اعضای حزب "روسیه متحد" بود.