امسال3000 انشعاب برق در بناب واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حاجی زاده در حاشیه نشست شورای اداری بناب افزود: به دنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش برق 9 درصد مصرف برق در این شهرستان کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه این صرفه جویی باعث صرفه جویی 20 میلیارد مگاوات ساعت به ارزش تقریبی سه هزار میلیارد تومان شده است، افزود: در راستای اجرای این طرح در سرمایه گذاری نیروگاههای جدید چهار هزار مگاوات صرفه جویی شده است.

مدیر امور برق بناب ادامه داد: اجرای این قانون در بناب مشکلاتی را برای این اداره به دنبال داشته که از آن جمله می توان به عدم وصول مطالبات، اختصاص نیافتن بودجه کافی برای نگهداری شبکه، اختصاص نیافتن کنتور و تیر برق و کابل به مقدار کافی و افزایش تعداد انشعابات غیرمجاز حتی توسط پیمانکاران ادارات دولتی اشاره کرد.

وی اظهارداشت: از ابتدای امسال تاکنون سه هزار و 68 انشعاب برق در این شهرستان واگذار شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 577 مورد افزایش نشان می دهد.

حاجی زاده تصریح کرد: هم اکنون تعداد 690 تیر برق به مردم بدهکاریم و با توجه به اختصاص ماهانه 17 تیر به شهرستان، با این روند40 ماه طول خواهد کشید تا به مطالبات مردم پاسخ دهیم.