افتتاح بورس طرح های پژوهشی در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رستمی با بیان اینکه ایجاد این مرکز بورس در راستای تکمیل کردن زنجیر تولید علم و فناوری در این دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اهداف کلان نظام برای رسیدن به جایگاه اول منطقه در سال 1404 بر اساس سند چشم انداز، دانشگاه تبریز درصدد فراهم آوردن بسته های لازم برای تبدیل علم و ایده به محصول است.
وی تجاری سازی پژوهشهای صورت گرفته در دانشگاهها و موسسات پژوهشی را یکی از مولفه های تکمیل زنجیره تولید علم و فناوری دانست و گفت: برای تحقق این مهم بایستی با روشهای منطقی و حساب شده طرح های تحقیقاتی مراکزی دانشگاهی که دارای قابلیت تجاری سازی در معرض دید عموم برای سرمایه گذاری قرار گیرد.
رستمی با اشاره به مزایای راه اندازی این مرکز بورس تصریح کرد: مالکیت مهندسی طرح های پژوهشی ارایه شده در این مرکز بورس برای مجریان آنها محفوظ است و در صورت فروش رفتن طرحها مولفان از مزایای آن بهره مند می شوند.
وی با بیان اینکه طرحهای پژوهشی ارائه شده در این مرکز بورس باید حاوی شرایطی باشند که امکان فروش رفتن آنها را افزایش دهد، گفت: علاوه بر اینکه طرح های ارائه شده باید از موضوعات اولویتدار کشور باشد، مطالعات و ارزیابی های فنی و اقتصادی آن نیز باید صورت پذیرفته باشد.
رستمی با اشاره به اینکه دانشگاه تبریز به عنوان مجری این طرح در شمالغرب کشور از حدود یکسال بیشتر مقدمات لازم ایجاد آن را فراهم آورده است گفت: طی مشورتهای صورت گرفته با معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استقبال آنان و همچنین مسئولان امور پژوهشی استان بزودی با حضور مسئولان عالی رتبه فعالیت این مرکز آغاز می شود.
تبریز – خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز از آغاز به کار بورس طرح های پژوهشی برای نخستین بار در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی رستمی با بیان اینکه ایجاد این مرکز بورس در راستای تکمیل کردن زنجیر تولید علم و فناوری در این دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اهداف کلان نظام برای رسیدن به جایگاه اول منطقه در سال 1404 بر اساس سند چشم انداز، دانشگاه تبریز درصدد فراهم آوردن بسته های لازم برای تبدیل علم و ایده به محصول است.
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