افتتاح بورس طرح های پژوهشی در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رستمی با بیان اینکه ایجاد این مرکز بورس در راستای تکمیل کردن زنجیر تولید علم و فناوری در این دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اهداف کلان نظام برای رسیدن به جایگاه اول منطقه در سال 1404 بر اساس سند چشم انداز، دانشگاه تبریز درصدد فراهم آوردن بسته­ های لازم برای تبدیل علم و ایده به محصول است.



وی تجاری ­سازی پژوهش­های صورت گرفته در دانشگاه­ها و موسسات پژوهشی را یکی از مولفه­ های تکمیل زنجیره تولید علم و فناوری دانست و گفت: برای تحقق این مهم بایستی با روش­های منطقی و حساب شده طرح های تحقیقاتی مراکزی دانشگاهی که دارای قابلیت تجاری­ سازی در معرض دید عموم برای سرمایه گذاری قرار گیرد.



رستمی با اشاره به مزایای راه اندازی این مرکز بورس تصریح کرد: مالکیت مهندسی طرح های پژوهشی ارایه شده در این مرکز بورس برای مجریان آنها محفوظ است و در صورت فروش رفتن طرح­ها مولفان از مزایای آن بهره مند می شوند.



وی با بیان اینکه طرح­های پژوهشی ارائه شده در این مرکز بورس باید حاوی شرایطی باشند که امکان فروش رفتن آنها را افزایش دهد، گفت: علاوه بر اینکه طرح های ارائه شده باید از موضوعات اولویت­دار کشور باشد، مطالعات و ارزیابی های فنی و اقتصادی آن نیز باید صورت پذیرفته باشد.



رستمی با اشاره به اینکه دانشگاه تبریز به عنوان مجری این طرح در شمالغرب کشور از حدود یکسال بیشتر مقدمات لازم ایجاد آن را فراهم آورده است گفت: طی مشورت­های صورت گرفته با معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استقبال آنان و همچنین مسئولان امور پژوهشی استان بزودی با حضور مسئولان عالی ­رتبه فعالیت این مرکز آغاز می شود.