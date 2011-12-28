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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

براندیشه:

70 میلیارد تومان به طرح مشاغل خانگی کرمانشاه اختصاص یافت

70 میلیارد تومان به طرح مشاغل خانگی کرمانشاه اختصاص یافت

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: 70 میلیارد تومان در استان کرمانشاه به طرح مشاغل خانگی اختصاص یافته که توزیع شهرستانی آن نیز صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب براندیشه با اشاره به اینکه کارفرمایانی که نیروی کار جدید استخدام کنند از معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما برخوردار می‌شوند، گفت: این معافیت برای کارفرمایان تا پنج سال و به صورت پلکانی است به این ترتیب که در سال اول 90 درصد، در سال دوم 80 درصد و به همین ترتیب تا پایان سال پنجم 50 درصد از سهم کارفرما معاف خواهند بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: کارفرمایان برای برخورداری از این معافیت باید به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا کاریابی‌های غیردولتی دارای مجوز مراجعه کرده و نیروهای مورد نظر خود را به کار گیرند.

وی مزایای این طرح و نقش آن در کاهش هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را مهم عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح هزینه‌های کارفرمایان کاهش پیدا کرده و تمایل آنان در به کارگیری نیروها افزایش می‌یابد.

براندیشه با اشاره به طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تاکید کرد: این طرح به ما این امکان را می‌دهد تا متقاضیان بتوانند در کانون گرم خانواده و با توجه به مهارت خود به فعالیت اقتصادی بپردازند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: 70 میلیارد تومان در استان کرمانشاه به طرح مشاغل خانگی اختصاص یافته که توزیع شهرستانی آن نیز صورت گرفته است.
 

کد مطلب 1495519

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