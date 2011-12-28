عوامل و دلایل جعل حدیث بررسی شد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی، شامگاه سه شنبه در سلسله نشست‌های تخصصی گفتمان عقاید و اندیشه‌ها با عنوان "اسباب و عوامل جعل حدیث" در مدرسه فیضیه اضافه کرد: منع نگارش حدیث، یکی از عوامل مهم جعل حدیث بود که به مدت یک قرن منع حدیث ادامه داشت تا اینکه در سال 99 ه.ق به دست عمر ابن عبدالعزیز این منع برچیده شد.



وی افزود: وقتی صحابه را عادل و گفته‌های آنها را حجت دانستند، به شکل طبیعی تعدادی از احادیث نیز از طرف صحابه جعل شد.



حجت‌الاسلام رفیعی، با اشاره به نقل به معنای احادیث، عنوان کرد: نقل به معنای حدیث، عامل دیگر از بین رفتن اصل محتوای آن بود؛ برخی از ناقلان احادیث، با نقل به معنای احادیث، باعث می‌شدند تا مراد معصومین(ع) از آن احادیث تحریف شود.



عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی با طرح این سئوال که آیا جعل احادیث از زمان پیامبر(ص) شروع شد، بیان کرد: اهل‌سنت، اصرار زیادی دارند که در زمان پیامبر(ص) و خلفای راشدین جعل احادیث وجود نداشت، اما باید اذعان کرد که به ادله بسیار زیاد جعل احادیث در زمان پیامبر(ص) شروع شده است و بعد از پیامبر(ص) نیز شدت گرفت.



ائمه مانعی بزرگ در رواج جعل حدیث



وی با بیان این‌ که این جعل در بین اهل‌سنت شیوع بیشتری داشت، عنوان کرد: ائمه معصومین(ع)، عاملی بودند که با راهنمایی‌های خود باعث کم‌رنگ شدن جعل احادیث در بین شیعیان شدند.



حجت‌الاسلام رفیعی ادامه داد: در مورد اسباب و عوامل جعل حدیث، کتاب‌های کمی در بین شیعیان نوشته شده است، که برخی از آنها نیز دقیق نوشته نشده است.



این کارشناس حدیث، با اشاره به انگیزه‌های سیاسی در جعل احادیث، بیان کرد: احادیثی که در مورد مدح معاویه وارد شده است، به خاطر انگیزه‌های سیاسی بود که در مقابل احادیث معتبر در فضیلت حضرت امیرالمؤمنین(ع)، جعل شده‌ است.



مبلغان مراقب نقل احادیث جعلی باشند



عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی احادیث تأویلی جعلی را خطری بزرگ برای مبلغان دینی دانست و یادآور شد: جاعلان احادیث، در تأویل آیات قرآن احادیث زیادی را نقل کردند که متأسفانه برخی از آنها نیز مورد استفاده برخی از مبلغان ما نیز قرار می‌گیرد.



حجت‌الاسلام رفیعی دسیسه‌های ملحدان و اسرائیلیات را از عوامل جعل احادیث برشمرد و تأکید کرد: برخی از اندیشه‌های دشمنان اسلام، مانند مسحیت و یهودیت، در قالب احادیث به فرهنگ اسلامی به خصوص فرهنگ اهل‌سنت راه یافته است.



