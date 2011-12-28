عراق گرفتار چند دستگی و انحطاط نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارتین کوبلر" نماینده ویژه سازمان ملل در عراق در گفتگو با روزنامه "تاگس اشپیگل" در پاسخ به این پرسش که خطر به وجود آمدن جنگهای شهروندی درعراق تا چه اندازه است اظهار داشت: من انتظار وقوع چنین حالتی در عراق را ندارم. در حال حاضر یک بن بست سیاسی در این کشور وجود دارد. این کشور در برابر مسائل امنیتی بزرگی قرار دارد که حملات تروریستی اخیر گواه این مطلب است. من این حملات تروریستی را شدیدا محکوم کرده و از رهبران سیاسی درعراق درخواست می کنم که عادلانه و منصفانه عمل کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: من درباره شرایط آینده عراق نه خوش بین هستم و نه بدبین بلکه واقع بین هستم. عراق امروز از نیروهای امنیتی برخوردار است که کیفیت آنها بسیار بهتر از چند سال گذشته می باشد. عراق گرفتار انحطاط و جدایی نخواهد شد.

این مقام سازمان ملل در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا شانسی برای برقراری مصالحه بین گروههای سیاسی عراق وجود دارد اظهار داشت: عراق حکومتی دارد که نمایندگانی از همه گروههای سنی، شیعه و کرد را دارا می باشد. سنی ها در حال حاضر حکومت را تحریم کرده اند. معاون رئیس جمهوری این کشور نیز متهم به دست داشتن در اقدامات تروریستی این کشور است. در چنین شرایطی ما فشار می آوریم که همه گروهها را گرد هم آوریم. تا به حال موفق به انجام چنین اقدامی نشده ایم. اما تحریم حکومت هم راه حل مسئله نیست.

وی افزود: با این حال من مطمئن هستم که شرایط متشنج عراق آرام خواهد شد.هیچ کس در این کشور نمی خواهد که به وضعین خشونت باری که عراق در سالهای 2006 و 2007 آن را تجربه کرد برگردد.

این مقام سازمان ملل در ادامه اختلافات بین حکومت مرکزی و کردها درعراق را مانعی برای تصویب یک قانون برای نفت و گاز این کشور در پارلمان دانسته و اظهار داشت: تصویب چنین قانونی پیش شرطی برای تقسیم عادلانه درآمدهای نفت و گاز کشور می باشد و به این ترتیب سرمایه گزاران از امنیت مالی برخوردار خواهند شد. عراق یک کشور ثروتمند با پتانسیلهای بالا اما با مردمی فقیر می باشد. نیمی از مردم این کشور سن کمتر از 19 سال دارند.

وی افزود: مردان و زنان باید یک آینده اقتصادی مطمئن در این کشور داشته باشند. وگرنه پایانی برای خشونتها درعراق ارزیابی نمی شود. من اقدامات تروریستی در این کشور را محکوم می کنم و از گروههای سیاسی درخواست می کنم که اختلافات خود را به صورت صلح آمیز برطرف کنند.

وی در پایان این گفتگو در پاسخ درباره امنیت نیروهای سازمان ملل درعراق که تا به حال توسط نیروهای آمریکایی تضمین می شد نیز اظهار داشت: نیروهای آمریکایی مدت یک سال است که دیگر امنیت همکاران ما در سازمان ملل در کشور عراق را تامین نمی کنند واین مسئولیت بر عهده نیروهای امنیتی عراقی است که به خوبی این مسئولیت را انجام می دهند.