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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

به مناسبت نهم دی/

78 عنوان برنامه در خراسان شمالی برگزار می شود

78 عنوان برنامه در خراسان شمالی برگزار می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه حضرت جواد الائمه(ع) خراسان شمالی از اجرایی شدن 78 عنوان برنامه در راستای ماندگاری حماسه خودجوش 9 دی در استان خبر داد.

سردار حسینعلی یوسفعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه های در نظر گرفته شده در قالب ها همایش ها و جلسات بصیرتی، برنامه های ورزشی، تخصصی و برنامه های عمومی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: سعی شده است از جنبه های شعاری برنامه ها کاسته و بیشتر جنبه های تبینی مورد توجه بوده است.
 
وی افزود: چیستی و چرایی فتنه سال 88 و حضور حماسی مردم در 9 دی ماه همان سال مورد توجه بوده است و در تمام برنامه هایی که در استان اجرایی می شود به این امر توجه شده است.
 
وی بیان کرد: هدف از بزرگداشت 9 دی، زنده نگداشت محتوای این حماسه عظیم و خودجوش است و تلاش می شود حقایق چرایی این حماسه برای مردم تبین شود.
 
کد مطلب 1495525

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