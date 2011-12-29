78 عنوان برنامه در خراسان شمالی برگزار می شود

سردار حسینعلی یوسفعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه های در نظر گرفته شده در قالب ها همایش ها و جلسات بصیرتی، برنامه های ورزشی، تخصصی و برنامه های عمومی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: سعی شده است از جنبه های شعاری برنامه ها کاسته و بیشتر جنبه های تبینی مورد توجه بوده است.

وی افزود: چیستی و چرایی فتنه سال 88 و حضور حماسی مردم در 9 دی ماه همان سال مورد توجه بوده است و در تمام برنامه هایی که در استان اجرایی می شود به این امر توجه شده است.

وی بیان کرد: هدف از بزرگداشت 9 دی، زنده نگداشت محتوای این حماسه عظیم و خودجوش است و تلاش می شود حقایق چرایی این حماسه برای مردم تبین شود.

