مواضع ضد و نقیض آمریکا درباره پذیرش دیکتاتور یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با وجود آنکه کاخ سفید روز دوشنبه گزارشهای منتشر شده درباره تصمیم دولت آمریکا برای پذیرش "علی عبدالله صالح" دیکتاتور یمن به منظور مداوای پزشکی را نادرست خواند، "مارک تونر" در اظهاراتی اعلام کرد: بر خلاف گزارشهای گذشته همچنان در حال بررسی امکان پذیرش صالح جهت درمان در آمریکا هستیم.

وی افزود: در تمامی حالات هر شهروند خارجی که تمایل سفر به آمریکا را دارد باید مراحلی را جهت دریافت روادید بگذراند و این مراحل در افراد مختلف متفاوت است.

"جاش ارنست" سخنگوی دوم وزارت خارجه آمریکا نیز که به همراه اوباما تعطیلات خود را در هاوایی می گذراند، اعلام کرد درخواست صالح در حال بررسی است و تاکنون تصمیمی در این باره گرفته نشده است.