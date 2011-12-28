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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۱۱

در چهارمحال و بختیاری/

یک هزار و 203 میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت مسکن پرداخت شد

یک هزار و 203 میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت مسکن پرداخت شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی چهار محال و بختیاری از پرداخت بیش از یک هزار و 203 میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت مسکن مهر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیمی پیش از ظهر چهار شنبه در جلسه شورای تامین مسکن با اشاره به پرداختی بیش از یک میلیارد و 203 میلیون ریال تسهیلات در راستای ساخت مسکن مهر اظهار داشت: 72 میلیارد و 500 میلیون ریال  تسهیلات برای آماده سازی مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در حال حاضر دو هزار و 479 واحد مسکن مهر نازک کاری آنها به اتمام رسیده است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه تعاونیهای دارای برنامه زمانبندی هستند باید تا پایان هفته دولت سال 91 به بهره برداری برسند، اذعان داشت: رشد فیزیکی مسکن انبوه سازان شهرکرد در یک ماه گذشته پنج درصد و رشد فیزیکی تعاونی های منظریه شهرکرد 1.46 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه عمده مشکل تعاونیهای مسکن مهر استان مشکلات اداری و مالی است، بیان داشت: دستگاه های مربوطه باید  هرچه سریعتر در راستای حل مشکلات تعاونیهای مسکن مهر این استان اقدام کنند.

ابراهیمی یادآور شد: باید هرچه سریعتر مسکن مهرها در اختیار متقاضیان قرار داده شود و این موضوع عزم جدی تمامی مسئولان را می طلبد.

کد مطلب 1495530

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