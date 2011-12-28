ایران نسبت به دریافت خدمات پزشکی از خارج کشور بی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه ظهر چهارشنبه در سمینار گردشگری سلامت و روشهای توسعه آن بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر99 درصد خدمات تشخیص و درمان در داخل کشور انجام می شود و همین بالا بودن سطح کیفی خدمات پزشکی در کشور،ایران را به یک پایلوت پزشکی در منطقه تبدیل کرده است.

وی با اشاره به لزوم بهره گیری از ظرفیتهای پزشکی در کشور اظهار کرد: در کشور توان بالای پزشکی وجود دارد که در راستای جلب و نظر و جذب هر چه بیشتر گردشگران سلامت باید از این ظرفت ها بهره لازم را داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: شهر شیراز با توجه به دارا بودن توان پزشکی و کادر مجرب در این زمینه و همچنین وجود جاذبه های تاریخی و فرهنگی ممتاز میتواند زمینه جذب توریسم درمان را به ویژه از حوزه های خلیج فارس فراهم کند.

ایمانیه بیان کرد: به منظور جذب گردشگران درمانی باید از هر گونه تنگ نظری ها و سود جویی ها دربخش های دولتی و خصوصی دوری و جلوگیری داشته باشیم تا به اهداف خود در جذب گردشگر سلامت دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به راه کارهای جذب گردشگر در کشور افزود: از جمله راهکارهای جذب توریسم درمان در کشور می توان به ارائه بسته های خدمات به سرمایه گذاران،جلوگیری از برداشتهای کوتاه مدت و سود آوری های زود گذر،ارتباط میان دانشگاه و دولت و معرفی توان پزشکی ایران اشاره کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: دانشگاه بین المللی شیراز در جزیره کیش با وجود هزار دانشجو در زمینه های مختلف پزشکی از جمله ندانسازی و دارو پزشکی به عنوان یک شبکه بین المللی برتر در منطقه مطرح شده است.