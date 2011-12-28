پروژه های عمرانی ساوجبلاغ به طور همزمان افتتاح شد

به گزار ش خبرنگار مهر، این پروژه های عمرانی با افتتاح مرکز بهداشت و درمان ابن سینا چهارباغ صبح امروز به دست وزیر کشور مصطفی محمد نجار و جمعی از مسئولان استانی از جمله استاندار عیسی فرهادی و فرماندار ساوجبلاغ علی حدادی و مسئولان ادارات شهر ستان ساوجبلاغ افتتاح شد.

پروژهای افتتاح شده عبارتند از 5 مدرسه 10 کلاسه در چهارباغ و مدرسه 10 کلاسه پروین اعتصامی توسط ستاد باسازی و نوسازی مدارس ساخته شده و سه باب نمازخانه و سرایداری در مدارسی که فاقد این فضاها بودند که توسط مجمع خیرین مدرسه ساز ساخته شده است.

راه اندازی یک جایگاه سی ان جی در شهر هشتگرد که با راه اندازی این جایگاه مجموع جایگاههای فعال سی ان جی شهرستان ساوجبلاغ به پنج عدد می رسد و سه جایگاه سی ان جی دیگر در ساوجبلاغ در دست احداث است و از این نظر ساوجبلاغ رتبه خوبی در استان دارد و با راه اندازی این جایگاه مدت زمان سوخت گیری گاز مایع از 15 دقیقه به 10 دقیقه کاهش می یابد.

راه اندازی و آغاز به کار دو دانشگاه علمی کاربردی که در جهت تعلیم نیروی انسانی نقش به سزایی دارد، دانشگاه علمی کاربردی ایران فریمکو با مساحت پنج هزار متر مربع زیر بنایی به مساحت 1500 متردارد و درآن آزمایشگاه شیمی و کارگاه تولیدی نیز در نظر گرفته شده و این دانشگاه 1000 نفر ظرفیت پذیرش دانشجو دارد.

راه اندازی و آغاز به کار دانشگاه علمی کاربردی شهرداری شهر جدید هشتگرد با گرایش اصنفاف که شاخه های حسابداری، حقوق و ... از دانشکده های آن است این بنا چهار طبقه دارد و از هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و دانشجو می پذیرد.

مجموعه 10 تختخوابی درمانگاه و مرکز شبانه روزی بخش چهارباغ که این بخش جمعیت 63 هزار نفر را در خود جای داده است و یک میلیارد و 150 میلیون ریال برای راه اندازی آن هزینه شده است و تجهیز این مکان با هزینه 100 میلیارد ریال توسط خیر صورت گرفته است و یک دستگاه آمبولانس صفر نیز رئیس شبکه بهداشت و درمان ساوجبلاغ به این مرکز درمانی هدیه کرده که این مرکز از هم اکنون برای ارائه خدمات درمانی به مردم این منطقه آماده است.