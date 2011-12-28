به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم امروز چهارشنبه پس از حضور در ستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است در خصوص عملکرد مجلس هشتم گفت: مجلس هشتم نکات مثبت و منفی زیادی داشته است. به عنوان مثال یکی از نقاط ضعف مجلس هشتم این بود که فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم کارایی فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم را نداشت و ما نتوانستیم از همه ظرفیت‌های این فراکسیون استفاده کنیم.

وی به عملکرد مجلس در بعد سیاست خارجی اشاره کرد و افزود: اما مجلس هشتم در موضع‌گیری‌هایی که در رابطه با حوزه سیاست خارجی بود بسیار هماهنگ با شورای امنیت ملی و دولت عمل کرد و فکر می‌کنم که عملکرد خوبی در این زمینه داشت است.

وی در ادامه در خصوص اینکه از چه طیفی نامزد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهید شد، گفت: من اساساً با اصولگرایان مجلس هفتم آمده‌ام و این دوره هم از قرار است که از طرف جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم کاندیدا شوم و اگر نامم در لیست آن نبود انصراف می‌دهم.

نجابت همچنین در خصوص اینکه اگر نام شما در لیست جبهه پایداری باشد در انتخابات شرکت خواهید کرد یا خیر، گفت: هنوز مشخص نیست که جبهه پایداری لیست متفاوتی داشته باشد ما باید سعی کنیم اقتضائی عمل کنیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه جبهه متحد اصولگرایان با جبهه پایداری در ارایه لیستی مشترک به تفاهم برسند، گفت: در حال حاضر در جبهه متحد اصولگرایان برای تهیه لیستی از افرادی که از تهران می‌خواهند کاندیدای مجلس نهم شوند بحثی صورت نگرفته است در حالی که ستادهای انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان در استانها آمادگی لازم برای معرفی افراد را دارند.