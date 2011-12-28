استقبال پزشکان از اجرای طرح مدد محرومان در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مدرسی عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به حضور پزشکان در مناطق محروم، اظهار داشت: طرح مدد محرومان اقدام مثبت سازمان نظام پزشکی برای حمایت از وضعیت سلامت مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر است این اقدام مورد استقبال پزشکان واقع شده است به ویژه آن که طرح در مناطقی انجام میشود که ساکنان آن عملاً دسترسی به هیچ نوع خدمات تخصصی و فوق تخصصی ندارند.
وی تاکید کرد: در این طرح مجمع درمانگران داوطلب سازمان نظام پزشکی با هماهنگی نظام پزشکی استانها، مناطق محروم را برای حضور تیمهای پزشکی شناسایی میکند.
مدرسی با اشاره به اینکه برخی مناطق دسترسی زیادی به مراکز بهداشتی ندارد، افزود: در این طرح نظام پزشکی تمهیداتی را ایجاد میکند که همه افراد بتوانند عادلانه نیاز پایهای درمان را دریافت کنند و البته باید در نظر داشت که این طرح به طور مداوم در سراسر کشور اجرا شود.
نماینده ماماها در شورای عالی ضمن تقدیر از مجریان این طرح اخلاقی و انسانی گفت: ماماها نیز در کنار سایر اعضای جامعه پزشکی آماده هستند تا در گروههای تخصصی اعزامی مدد محرومان شرکت کنند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد این ابتکار شایسته سازمان نظام پزشکی مورد حمایت عملی سایر دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا جایی که همه نیازمندان بتوانند در طول سال چند بار فارغ از هزینههای درمانی، به تخصصیترین تیمهای پزشکی دسترسی داشته باشند.
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