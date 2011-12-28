  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

پرویزی فر:

کشاورزان کرمانشاهی تا 15 دی محصولات خود را بیمه کنند

کشاورزان کرمانشاهی تا 15 دی محصولات خود را بیمه کنند

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: کشاورزان تا 15 دی ماه فرصت دارند جهت بیمه گندم، جو و نخود پاییزه خود به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل پرویزی فر بابیان مطلب فوق گفت: از ابتدای سال ما نسبت به اطلاع رسانی ضرورت بیمه محصولات کشاورزی اقدام کرده ایم اما متاسفانه در سال زراعی جاری تنها 5/12 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی استان بیمه شده است.

پرویزی فر تاکید کرد: از 630 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم، جو، نخود و کلزا استان در سال زراعی جاری، تنها 80 هزار هکتار آن تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته که سطح بسیار کمی است.

وی با بیان اینکه کشاورزی فرایندی است که با عوامل طبیعی خسارت زای فراوانی مواجه است، گفت: بارندگی کم، سرمازدگی و گرمای بیش از حد از عواملی است که کشاورزی را تهدید می کند، لذا ضروری است که کشاورزان نسبت به بیمه محصولات کشاورزی خود اقدام کنند.

پرویزی فر افزود: بیمه محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه که عمده کشت ها بصورت دیم صورت می گیرد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اعلام اینکه متاسفانه استقبال کشاورزان استان از بیمه محصولات کشاورزی پایین است، گفت: کشاورزان باید توجه داشته باشند که تنها راه حمایت از آنان در برابر عوامل خسارت زا همین بیمه محصولات کشاورزی است.

وی در پایان عملکرد مطلوب تر صندوق بیمه محصولات کشاورزی را نیز در ترغیب کشاورزان به این موضوع موثر دانست.
 

کد مطلب 1495539

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها