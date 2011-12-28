کشاورزان کرمانشاهی تا 15 دی محصولات خود را بیمه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل پرویزی فر بابیان مطلب فوق گفت: از ابتدای سال ما نسبت به اطلاع رسانی ضرورت بیمه محصولات کشاورزی اقدام کرده ایم اما متاسفانه در سال زراعی جاری تنها 5/12 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی استان بیمه شده است.

پرویزی فر تاکید کرد: از 630 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم، جو، نخود و کلزا استان در سال زراعی جاری، تنها 80 هزار هکتار آن تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته که سطح بسیار کمی است.

وی با بیان اینکه کشاورزی فرایندی است که با عوامل طبیعی خسارت زای فراوانی مواجه است، گفت: بارندگی کم، سرمازدگی و گرمای بیش از حد از عواملی است که کشاورزی را تهدید می کند، لذا ضروری است که کشاورزان نسبت به بیمه محصولات کشاورزی خود اقدام کنند.

پرویزی فر افزود: بیمه محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه که عمده کشت ها بصورت دیم صورت می گیرد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اعلام اینکه متاسفانه استقبال کشاورزان استان از بیمه محصولات کشاورزی پایین است، گفت: کشاورزان باید توجه داشته باشند که تنها راه حمایت از آنان در برابر عوامل خسارت زا همین بیمه محصولات کشاورزی است.

وی در پایان عملکرد مطلوب تر صندوق بیمه محصولات کشاورزی را نیز در ترغیب کشاورزان به این موضوع موثر دانست.

