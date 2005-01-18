تعطيلات ليگ فرصت مناسبي براي بازسازي تيم پاس است

به گزارش خبرنگار" مهر" مسوولان پاس بمنظورحضورقدرتمند دررقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا وهمچنين دوربرگشت مسابقات ليگ برتردرتدارك برگزاري اردو خارج ازكشورهستند كه تاكنون محل ومدت اين اردومشخص نشده است.

براساس اين گزارش مسوولان اين تيم پس از تغييراتي كه دركادرفني خود داشتند ومصطفي دنيزلي ترك تباررا به خدمت گرفتند، درتلاش هستند تا با برپايي اين اردو زمينه شناخت وهماهنگي هرچه بيشتربين افكاروبرنامه هاي سرمربي جديد پاس با بازيكنان اين تيم را فراهم كنند.

عبدالحميد رمضاني سرپرست تيم پاس ضمن تائيد اين خبر افزود: درتدارك برپايي يك اردوي تداركاتي مناسب درفاصله تعطيلات نيم فصل مسابقات ليگ هستيم، ولي زمان ومحل اين اردو پس ازديدارهفته هجدهم مقابل ملوان مشخص خواهد شد.

سرپرست تيم پاس درباره حضورتيم پاس دررقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا اظهارداشت: قراراست ازسوي باشگاه پاس ستادي به همين منظورتشكيل شود تا مقدمات كار وبرنامه ريزيهاي لازم براي حضورهرچه بهتراين تيم دررقابتهاي آسيايي را زيرنظر بگيرد. براي باشگاه پاس رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا ازاهميت فوق العاده اي برخورداراست، ازهمين روقصد داريم از سوي اين ستاد زمينه حضورقدرتمند تيم پاس در اين رقابتها را فراهم كنيم.

رمضاني درپايان تاكيد كرد: با توجه به تغييراتي كه به تازگي دركادرفني پاس صورت گرفته است، وقفه ايجاد شده درليگ زمان مناسبي براي بازسازي تيم پاس است تا كادرفني خواسته ها وتفكرات خود را به بازيكنان منتقل كند وتيم دررقابتهاي داخلي و آسيايي چهره موفقي ازخود به نمايش بگذارد.