تجمع بزرگ حوزویان در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سالروزحماسه ۹ دی تجمع بزرگ حوزویان قم با عنوان "تجمع عاشورایی بصیرت و میثاق با ولایت" به همت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه‌های علمیه و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ظهر امروزدر مدسه فضیه قم برگزار شد.



حجت الاسلام سعیدی تولیت آستانه مقدس حضرت معصومه (س)، حجت الاسلام مقتدایی مدیر شورای عالی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام موسی‌پور استاندار قم و آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری از چهره‌های شاخص حاضر در این تجمع بودند.



در این تجمع که با شعارهای انقلابی طلاب حاضر همراه بود حجت الاسلام محمد سعیدی امام جمعه قم در سخنانی به اهمیت حماسه ۹ دی اشاره کرد و گفت: فتنه گران نظام، رهبری، عاشورا و ارزش‌ها را هدف فرار داده بودند که مردم با بصیرت ایران با درس از قرآن و با الهام از حادثه عاشورا در تمام کشور به صورت گسترده به صحنه آمدند و درس خوبی به فتنه گران دادند.



همچنین در این تجمع یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به ذکر مصیبت خاندان پیامبر پرداخت.