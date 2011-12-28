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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

همکاری دانشگاه محیط زیست کرج در برگزاری نخستین همایش ملی نانو بیو زمین

همکاری دانشگاه محیط زیست کرج در برگزاری نخستین همایش ملی نانو بیو زمین

کرج - خبرگزاری مهر: دانشگاه محیط زیست کرج در برگزاری نخستین همایش ملی نانو بیو زمین که با مشارکت دستگاه های ذیربط برگزار می شود، همکاری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه محیط زیست در برگزاری نخستین همایش ملی نانو بیو زمین با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور همکاری می کند.

این همایش در چهار محور نانو بیوفناوری در اکتشاف، استخراج و فراوری، نانوبیوفناوری در زمین شناسی زیست محیطی، نانو ژئوشیمی و بیوژئوشیمی و نانو مخاطرات برگزار می شود.

نخستین همایش ملی نانو بیو زمین در ۲۰ ازدریبهشت ماه ۱۳۹۱برگزار خواهد شد و در خصوص آن اطلاع رسانی های لازم انجام می شود.

دانشگاه محیط زیست به همراه دانشگاه تهران، دانشگاه  تربیت مدرس، دانشگاه رازی و پژوهشگاه صنعت نفت از حامیان مادی و معنوی این همایش به شمار می رود.

پژوهشگاه مواد و انرژی، انجمن نانوفناوری ایران و انجمن زمین شناسی ایران از دیگر حامیان مادی و معنوی همایش ملی نانو بیو زمین هستند.

علاقمندان جهت اطلاع از نحوه ارسال مقاله یا شرکت در همایش می توانند به وب سایت این همایش به نشانی www.1st-nbg.gsi.ir مراجعه کنند.
 
مقالات برتر در فصلنامه علوم زمین با امتیاز بین‌المللى ISI به چاپ خواهد رسید.
کد مطلب 1495542

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