مجموعه ورزشی ثبت احوال جنوب تهران با اعتبار یک میلیارد ریال به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح این مجموعه ورزشی که ظهر چهارشنبه برگزار شد، مدیرکل ثبت احوال استان تهران و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان ری حضور داشت.

این مجموعه ورزشی شامل زمین فوتبال، بسکتبال، والیبال و سالن مجهز بدنسازی است.

مدیر کل ثبت احوال استان تهران در این مراسم گفت: داشتن جسم و فکر سالم عامل مهمی در انجام کار و وظایف است.

سید احمد قشمی اضافه کرد: اگر یک کارمند جسم و روان سالمی داشته باشد، بهتر می تواند به امور رسیدگی کند و لازمه داشتن جسم سالم انجام ورزش است و این مجموعه ورزشی نیز با این هدف ساخته شده است.

گفتنی است اداره ثبت احوال شهرستان ری و جنوب تهران مناطق 16، 17، 18، 19 و شهرستان ری را تحت پوشش دارد.