تذکر 42 نماینده نسبت به انتصاب داماد احمدی نژاد به ریاست موسسه استاندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر امروز 42 نماینده مجلس درخصوص انتصاب داماد احمدی نژاد به ریاست موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به رئیس جمهور درباره سپردن کارها به افراد شایسته تذکر کتبی دادند.

متن کامل این تذکر به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم، خداوند در قرآن مجید فرموده اند: خدا به شما امر می کند که امانت ها را به اهلش بسپارید.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله تخصصی ترین سازمان های دولتی است که برای فرایند تولید، تجارت، توزیع و مصرف طیف گسترده ای از کالاها و خدمات مقررات گذاری می کند و خود مسئول نظارت بر اجرای آن مقررات نیز هست. هیچ کس نمی پذیرد که موسسه ای با بیان پیچیدگی فنی و علمی به جوان بی تجربه ای که پزشک عمومی است، سپرده شود. جوانی که تنها تجربگی اش این است که داماد رئیس جمهور است.

آقای رئیس جمهور!

این کار شما اولین مورد از این دست نیست، ولی تعارض این مورد با شعارها و وعده های جنابعالی از همیشه آشکارتر و تأسف بارتر است. لغو این حکم از نظر ما نمایندگان ملت ضروری است که باید بدون فوت وقت صورت گیرد.

امضاء کنندگان: مرتضی آقاتهرانی، علی عباسپور، هادی قوامی، احمد توکلی، حسینعلی شهریاری، حمید رسایی، جواد جهانگیرزاده، امیرحسین رحیمی، محمد دهقان، سیدحسین حسینی، غلامرضا اسدالهی، کاظم فرهمند، سیدشریف حسینی، محمدتقی رهبر، جواد آرین منش، سیدمصطفی طباطبایی نژاد، سیدحسین ذوالانوار، سیداحمد آوایی، الیاس نادران، حمیدرضا پولادگر، کاظم جلالی، حسین نجابت، سید جلال یحیی زاده، سیدمحمود حسینی دولت آباد، حمید کاتوزیان، سیداحمدرضا دستغیب، غلامرضا مصباحی مقدم، سیدجواد زمانی، حسین فدایی، صمد فدایی، جعفر قادری، مصطفی رضاحسینی، علی بروغنی، حمید سعادت، قدرت الله علیخانی، محمدجواد نظری مهر و 6 امضای ناخوانای دیگر.