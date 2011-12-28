نخستین پودمانهای آموزشی موسسه رازی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین سند آموزشی موسسه رازی با عنوان "پودمانهای آموزشی رشته شغلی کارشناس، کارشناس ارشد واکسن و سرم سازی" تصویب شده است.

این سند آموزشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کمیته راهبری آموزش وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسیده است.

ضمن پیوست شمه ای از فعالیتهای تدوین پودمان، عناوین دوره های آموزشی (132 عنوان به تفکیک 52 دوره تخصصی و 80 دوره ویژه، قابل دسترسی است.

همچنین اسامی همکاران کمیته های تدوین پودمانهای آموزشی نیز قابل دسترسی است و علاقمندان می توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

اطلاعات یادشده در فایل مربوطه که در آدرس اینترنتی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قرار داده شده، قابل دسترسی است.

اطلاعات یادشده به نام "نخستین پودمانهای آموزشی .doc" در این آدرس اینترنتی قابل دسترسی است ضمن اینکه آدرس اینترنتی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی http://www.rvsri.ir است.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از مهمترین مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه واکسن و سرم است و در منطقه حصارک کرج استقرار دارد.