117 ایثارگر در صنعت آب و برق خراسان جنوبی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا حسینی صبح چهارشنبه در چهارمین همایش ایثارگران صنعت آب و برق خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جمعیت ایثارگران وزارت نیرو 19.9 درصد بوده است، اظهار داشت: این رقم در خراسان جنوبی 10 درصد بوده و 9.9 درصد با نرم کشوری فاصله دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 10 درصد از جمعیت کارکنان صنعت آب و برق استان را ایثارگران شامل می شوند، افزود: در حال حاضر 117 نفر ایثارگر در صنعت آب و برق استان شاغل هستند.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: از این تعداد12 نفر جانباز، 87 نفر رزمنده، 25 نفر خانواده شهید و دو نفر آزاده هستند.

دبیر کمیته دینی و فرهنگی صنعت آب و برق خراسان جنوبی با بیان اینکه این ارقام نسبت به جمعیت کارکنان صنعت آب و برق استان آمار مطلوبی است، تصریح کرد: برنامه ریزی برای جذب بیشتر جامعه ایثارگری در این صنعت در دستور کار قرار دارد.

وی ایثارگران دوران هشت سال دفاع مقدس را با بازماندگان کاروان عاشورا مقایسه کرد و اظهار داشت: بازماندگان هشت سال دفاع مقدس زینب گونه پیام آور دروان جنگ هستند و نقش اساسی در تبیین فرهنگ دفاع مقدس ایفا می کنند.

حجت الاسلام حسینی بر تبیین و نهادینه کردن فرهنگ دفاع مقدس به نسل سوم انقلاب تاکید کرد و بیان داشت: در این راستا باید خاطرات، آرمان ها و ارزش های دوران دفاع مقدس برای فرزندان و جوانانی که در آن دوران نبوده و آن را درک نکردند بازگو شود.

وی در خصوص برنامه های ایثارگران صنعت آب و برق استان، تصریح کرد: اجرای دستور العمل های ابلاغی از ناحیه وزارت نیرو در خصوص تجلیل از ایثار گران، تست سلامت در ایثارگران و خانواده هایشان، برگزاری مسابقات ورزشی در مناسبت های مختلف، برگزاری مراسم معنوی زیارت عاشورا، بازدید میدانی از منازل ایثار گران و خانواده شهدا، حضور فعال ایثارگران در همایش ها و راهپیمایی های عمومی و شرکت فعال و پر رنگ ایثارگران در ورزش های همگانی از جمله فعالیت های حوزه ایثار گران است.

دبیر کمیته دینی و فرهنگی وزرات نیرو در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نسل سوم به دلیل عدم درک دوران جنگ و دروان انقلاب با این مقاطع زمان بیگانه هستند، یادآور شد: در این راستا ایثارگران رسالت خطیری بر عهده داشته و باید این دوران را بازگو و اطلاع رسانی کنند.