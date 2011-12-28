«آلبوم یادگاری» فریم به فریم روایت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آلبوم یادگاری» نوشته فریاد شیری با تصویرهایی از مهسا طوسی کتابی است مصور و رنگی که هم برای نوجوانان مناسب است و هم گروه سنی بزرگسال.
کتاب با این جمله آغاز میشود که «فاصله را تو یادم دادی/ وقتی با لبخند دور شدی از من/ عکاس فاصله را بهتر از ما میفهمید/ تو در عکس نیستی/ فاصله یعنی تو»
این کتاب 28 صفحهای فریم به فریم جلو میرود و داستان با فریم دوازدهم اینگونه به پایان میرسد که مادر میگوید: زود برگردید. ولی ما دیگر هیچوقت به آن خانه برنمیگردیم. ما در عکس زیر باران گم شده بودیم.
در بخشی از داستان میخوانیم: عکاس میگوید حالا لبخند بزنید. تو اخم میکنی. من لبخند میزنم. باد میوزد و لبخند مرا خراب میکند در عکس. باد میوزد و چند تار از موهای سیاهت روی لبخنم میافتد. عکاس میخندد. تو قهر میکنی و از عکس خارج میشوی...
این کتاب در شمارگان 2500 نسخه به قیمت 3 هزار تومان توسط انتشارات پیدایش منتشر شده است.
قطع نامتعارف و طراحیهای مناسب در کنار متن مدرن و متفاوت، این داستان را به اثری خواندنی تبدیل کرده است.
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