جلب مشارکت حداکثری مردم رویکرد اصلی خبرگزاری مهر در انتخابات مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقدسی در مراسم افتتاحیه هفتمین نشست استانی خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بحث مهم و اصلی ما در این نشست موضوع انتخابات است.

وی با تاکید بر اینکه انتخاباتی که ما در پیش رو داریم انتخابات حساسی است، افزود: این انتخابات به لحاظ موقعیتی که ایران اسلامی هم در سطح بین المللی و هم در بعد داخلی دارد در یک جایگاه مهمی است.

نقش ایران اسلامی در جریان بیداری اسلامی در منطقه

مقدسی بر ضرورت توجه رسانه ها از جمله خبرنگاران و سرپرستان دفاتر استانی خبرگزاری مهر به انتخابات مجلس تاکید کرد و ادامه داد: باید نوع نگاه به این انتخابات به خاطر جایگاه آن ویژه و خاص باشد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با تشریح برخی شاخص هایی که باید مورد توجه خبرنگاران در این برهه قرار گیرد، عنوان کرد: شرایط کنونی منطقه و بین المللی اهمیت این انتخابات را دوچندان کرده است.

مقدسی با اشاره به نقش و جایگاه ایران اسلامی در جریان بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه در طول یکسال گذشته، یادآور شد: با توجه به نقش تاثیر گذار ایران اسلامی در فرآیند بیداری اسلامی قدرت های جهانی از جمله آمریکا و اروپا به این لحاظ موقعیت جمهوری اسلامی ایران را در یک موقعیت برتر می بینند.

ایران اسلامی به یک نقطه غیرقابل بازگشت به لحاظ توانمندی رسیده است

وی ادامه داد: همین امر موجب شده است که دشمنان به دنبال ایجاد توطئه هایی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشند و در این راستا فرصت انتخابات را زمان مناسبی دانستند که بخش دیکری از اهداف خودشان را اجرایی کنند.

مدیر عامل خبرگزاری مهر با بیان اینکه تحلیل اسرائیل و آمریکا این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به یک نقطه غیرقابل برگشت به لحاظ توانمندی در عرصه های مختلف رسیده است، افزود: با این تفاسیر این کشورهای استکباری معتقدند که زمان کلیدی و حساس برخورد با ایران فرارسیده است.

مقدسی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل برخورد با ایران را به طور جدی دنبال می کنند، عنوان کرد: حتی برخی از تحلیل گران آمریکایی در برنامه های فرهنگی و سیاسی خودشان برای سال 2012 پیش بینی هایی را انجام داده اند.

وی تصریح کرد: در مجموع در ماههای اخیر با توجه به موج بیداری اسلامی که مرزهای منطقه را در نوردیده و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی را در برگرفته است دشمنان به این نتیجه رسیده اند که موضوع متوقف کردن رشد جمهوری اسلامی ایران را در دستورقرار دهند.

نسخه رسانه ای دشمن در آستانه انتخابات مجلس

مقدسی همچنین با اشاره به قضایای انتخابات سال 88، عنوان کرد: با توجه به اتفاقات رخ داده بعد از انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی هایی برای سوء استفاده از فضای انتخابات مجلس در کشور توسط دشمنان صورت گرفته است.

وی ایجاد ناامنی هایی در داخل را یکی از راهبردهای دشمنان در این زمینه دانست و گفت: دشمنان بر اساس الگوی انتخابات سال 88 راهبردهایی را برای انتخابات مجلس در دستور کار قرار داده اند.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با اشاره به نسخه رسانه ای دشمن در آستانه انتخابات گفت: دشمنان در این ایام روی اخبار منفی نسبت به فضای داخل کشور به شدت حساب کردند.

وی برجسته کردن موضوع اختلافات داخلی بین مسئولان نظام و بین قوای مختلف را از دیگر برنامه های دشمن ارزیابی کرد و بیان داشت: همچنین دشمنان راهبرد ایجاد خدشه در بحث اعتماد مردم به صحت انتخابات و صحت آرای مردم را در پیش گرفته اند.

تشکیل ستاد انتخابات در اداره کل اخبار استانهای مهر

مقدسی با تاکید بر اینکه دشمن الگوی دموکراسی اسلامی و مردمسالاری دینی را هدف قرار داده است، یادآور شد: در این راستا خبرنگاران استانی مهر باید بحث مشارکت مردم را یکی از مسائل اصلی و کلیدی خودشان بدانند و از هم اکنون در اخبار و گزارشهای خود روی این موضوع کار کنند.

مقدسی در پایان سخنان خود از تشکیل ستاد انتخابات در اداره کل اخبار استانها برای پیگیری اخبار انتخاباتی خبر داد و تصریح کرد: این خبرگزاری به منظور جلب مشارکت مردم در انتخابات و ایجاد نشاط در فضای انتخاباتی کشور به دنبال این است که در قالب این ستاد اخبار انتخابات به طور منسجم و مستمر در استانها پیگیری شود.