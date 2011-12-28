هیچکس غیر از رهبری و مردم صاحب 9 دی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید نظام موسوی در نشست خبری انجمن روزنامه نگاران مسلمان درباره حماسه 9 دی که امروز صبح در محل این انجمن برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه عده ای قصد دارند در آستانه انتخابات از 9 دی استفاده کرده و با آن به نوعی کاسبی سیاسی به راه بیندازند آیا می توان کسی را صاحب این حماسه دانست گفت: اتفاق 9 دی در حقیقت نمادی از بیعت امت و امامت بود و قطعا هیچکسی غیر از رهبری و مردم را نمی توان صاحب آن دانست.

وی افزود: 9 دی حماسه ای بود که بدون فراخوان انجام گرفت و حتی اصولگرایان هم به لحاظ دسته بندی سیاسی صاحب این حماسه به شمار نمی روند زیرا در آن بسیاری از چهره های اصلاح طلب نیز مشاهده شد.

موسوی 9 دی را تکرار انتخابات 22 خرداد دانست و گفت : همان هایی که در پای صندوق های رای حاضر شده بودند در 9 دی نیز با همان حرارت در خیابان ها حضور یافته و حمایت خود را از جایگاه رهبری اعلام کردند.

وی در عین حال تصریح کرد: البته این حرکت قطعا در مقابل فتنه گران و پیاده نظام های آن صورت گرفت و در راهپیمایی نیز هیچ تصویری جز تصویر اثباتی از امام و رهبری و همچنین تصویر نفی فتنه گران در این راهپیمایی دیده نشد.

موسوی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که برخی از سران فتنه معتقدند که تحولات اخیر منطقه نشات گرفته از قضایای بعد از انتخابات سال 88 است آیا تشابهی میان بیداری اسلامی در منطقه و فتنه سال 88 می بینید گفت: غالب پدیده های سیاسی در ظاهر مشابه هستند ولی به واقع به لحاظ محتوایی این اتفاق در ایران و نهضت های اسلامخواهی تفاوت جدی دارند.

وی با اشاره به حمایت غرب از جریان فتنه در ایران و همچنین سقوط دولتهای وابسته به غرب در جریان بیداری اسلامی گفت: حتی قبل از این حوادث جنگ 33 روزه و جنگ 22 روزه را می توان الگوی حرکت ملت های مسلمان در کشورهای همسایه به شمار آورد.

موسوی به نتایج انقلاب های اخیر در کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: شاهد این هستیم که در تونس و مصر دولت های کاملا اسلامی روی کار آمده و مردم این کشورها در مخالف جهت جریان فتنه به سکولاریزم نه و به اسلام آری می گویند.

دبیر کل انجمن روزنامه نگاران مسلمان در ابتدای این جلسه به ارتباط رسانه ها و فتنه سال 88 و همچنین حماسه 9 دی پرداخت.

وی فضای به وجود آمده بعد از انتخابات را معلول عوامل رسانه ای پیش از انتخابات دانست و گفت: رسانه هایی همچون بی بی سی فارسی و VOA با فعالیت بیش از معمول برخی مباحث مثل تقلب در انتخابات و دروغ کاندیدای اصولگرایان را طرح می کردند و رسانه های داخلی غافل از آنها در فضای ترسیم شده از سوی این رسانه ها فعالیت می کردند.

موسوی فضای رسانه ای کشور را متمایل به نخبگانی دانست که بیشتر به سمت میرحسین موسوی گرایش داشتند و گفت: رسانه های کشورمان آرایش رسانه ای غرب را درست نفهمیدند و نتوانستند تبیین درستی از ماهیت وقایع بعد از انتخابات ارائه دهند.

وی به تمرکز رسانه ای کشور که به تهران معطوف شده است اشاره کرد و گفت: حتی رسانه ملی نیز تا مدتها نتوانسته بود عمق وقایع را دریابد و پس از مدتی بود که تکنیک عملیات روانی به کار برده شده در فتنه سال 88 را متوجه و پاسخ هایی به آن داد.