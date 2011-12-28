ازدیاد اتباع بیگانه بزرگترین معضل روستای اسلام آباد دماوند است

به گزارش خبرنگار مهر، کبری زمستانی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی از این منطقه روستایی افزود: امید است تا این مهم از سوی مسئولان فرمانداری شهرستان دماوند پیگیری شود؛ اما نباید این نکته حائز اهمیت مورد فراموشی واقع شود که بخش عمده بروز این معضل به خود مردم روستا و اسکان اتباع بیگانه در منازل استیجاری آنها مربوط می شود.

وی بیان کرد: وجود برخی مشکلات نارضایتی اهالی را به همراه داشته که حل و فصل آنها زندگی بهتر را برای مردم به ارمغان می ‏آورد.

دو شیفت کردن مدارس امری منطقی است

این مسئول افزود: مشکل حضور اتباع بیگانه در مدارس بیش از سایر نقاط جلوه ‏گر شده و از این رو، تبدیل مراکز آموزشی به دو شیفت ایرانی و افغانی امری منطقی شمرده می ‏شود.

وی از تلاش مسئولان شهرستان دماوند پیرامون رفع معضلات ناشی از طرح‏های هادی روستایی قدردانی کرد.

زمستانی یادآور شد: زحمات نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی به ثمر نشست و از این پس، نحوه تهیه این طرح با آرای مسئولان نزدیک به مردم روستایی صورت می گیرد.

وی روستایی ماندن اسلام ‏آباد را از مطالبات اصلی مردم این خطه خواند و افزود: خواسته شورای اسلامی روستای اسلام ‏آباد به تبع مطالبات مردم این دیار روستایی ماندن بافت سنتی آن است.

عضو شورای اسلامی روستای اسلام ‏آباد عنوان کرد: بنابراین تبدیل اسلام ‏آباد به حریم شهر مشکلاتی جانبی بسیاری را به همراه خواهد داشت.