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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

انتشار برگه های رای گیری/

نامزدهای اسکار چهارم بهمن اعلام می شوند

نامزدهای اسکار چهارم بهمن اعلام می شوند

آکادمی هنرهای تصویری و علوم اسکار، روز گذشته برگه‌های رای گیری نامزدها را برای اعضای آکادمی ارسال کرد تا نامزدها چهارم بهمن اعلام شوند.

بنابر گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسویشیتدپرس، تا روز 23 دی برابر با 13 ژانویه فرصت دارند تا با تکمیل برگه های رأی خود و ارسال آن به آکادمی هنرهای تصویری و علوم اسکار سرنوشت فیلم های درحال رقابت را رقم زنند. 

همچنین نامزدهای نهایی هشتادوچهارمین دوره جوایز اسکار روز 24 ژانویه در سالن تئاتر ساموئل گلدوین اعلام خواهند شد و اعضای آکادمی روز اول فوریه برگه‌های نهایی رأی گیری برای انتخاب برندگان جوایز اسکار را دریافت خواهند کرد.

امسال  با اجرای بیلی کریستال، مجری باسابقه آمریکایی مراسم اعطای جوایز اسکار روز 26 فوریه 2012 (ششم اسفند ماه) و همچون سال‌های گذشته در سالن تئاتر کداک لس‌آنجلس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1495563

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