"محمد مونیر" در گفتگو با مهر: پاکستان قربانی رقابت چین و آمریکا/ کاخ سفید در امور داخلی ما دخالت نکند

دکتر "محمد مونیر" استاد و رئیس گروه حقوق دانشگاه اسلامی بین المللی اسلام آباد در پاسخ به این پرسش که "آیا پاکستان قربانی رقابت منطقه ای میان آمریکا و چین است؟" گفت : بله دولت پاکستان قربانی این رقابت منطقه ای است، از طرفی روابط خوبی را با چین دارد و این کشور را دوست صمیمی خود می داند و از طرفی آمریکا، پاکستان را تهدید می کند که اگر اقدامی را مخالف نظر واشنگتن انجام دهد، به شورای امنیت مراجعه کند.

وی افزود: پاکستان در پی همکاریهای دوجانبه با چین است، اما روابط با آمریکا فراز و نشیبهای زیادی را دارد و نمی توان به این کشور اعتماد کرد.

اخیرا "منصور اعجاز" یک تاجر آمریکایی پاکستانی الاصل "حسین حقانی" سفیر پاکستان در آمریکا را به تحویل نامه مخفی به "مایک مولن" فرمانده سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا به سفارش زرداری متهم کرده بود.

گرچه رسانه های خبری به جزئیات این نامه اشاره نکردند، اما گفته می شود که در آن نامه، زرداری خواستار کمک ارتش آمریکا در صورت اقدام احتمالی ارتش پاکستان علیه دولت شده است.

این در حالی است که سفیر پاکستان درآمریکا ضمن تکذیب اظهارات این تاجر آمریکایی آن را در راستای تلاشها برای اختلاف افکنی میان دولت و ارتش پاکستان خواند، اما در عین حال به خاطر این اظهارات از سمت خود استعفا کرد.

محمد مونیز در پاسخ به این پرسش که "آیا ارتش پاکستان قدرتمند است؟" گفت : حسین حقانی هم اکنون استعفا کرده است، در پاسخ با این پرسش می توانم بگویم که تمام مردم پاکستان نسبت به رویدادها در کشور خود مسئول و آگاه بوده و به ارتش کشورشان اعتماد دارند.

وی افزود: پاکستان نیاز به دریافت کمک هیچ کشوری ندارد، پس بهتر است که آمریکا در امور داخلی کشورمان دخالت نکند زیرا مقامات کشور می توانند به خوبی می توانند کشور را اداره کنند.