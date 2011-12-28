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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

در روزهای آینده:

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تغییر می‌کند/ "پیل پایه" از وزارت راه می‌رود

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تغییر می‌کند/ "پیل پایه" از وزارت راه می‌رود

یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از تغییر قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در روزهای آینده از این سمت خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار مهر گفت: رضا پیل پایه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در روزهای آینده برکنار می شود.

نیکزاد پس از حضور خود در وزارت راه و شهرسازی، رضا پیل پایه را به عنوان قائم مقام خود انتخاب کرد. پیش از وی نیز حدود یکسال وزارت راه و ترابری سابق قائم مقامی نداشت.

اما یکسال قبل از پیل پایه، مهدی هاشمی این سمت را در وزارت راه و ترابری سابق عهده دارد بود که با ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و انتخاب علی نیکزاد به عنوان وزیر راه و شهرسازی، این سمت را عهده دار شده بود.

کد مطلب 1495568

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