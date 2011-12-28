صادرات غیرنفتی به رقم 31.9 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر افزود: در نه ماهه سال جاری 56 میلیون و 164 هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.24 درصد افزایش نشان می‌دهد.

عباس معمارنژاد در مورد اقلام عمده صادراتی اظهارداشت: گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با یک میلیارد و 628 میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و 536 میلیون دلار، متانول با یک میلیارد و 21 میلیون دلار 3 قلم عمده کالاهای صادراتی در این مدت بوده‌اند.

وی در زمینه ترکیب کالاهای صادراتی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی (به جز نفت، گاز و تجارت چمدانی) و سایر کالاها افزود: در نه ماهه سال جاری از سهم ارزشی کل صادرات کشور 7 میلیارد و 999 میلیون دلار به میعانات گازی، 10 میلیارد و 841 میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و 13 میلیارد و 157میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشته است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد بیشترین میزان کالاهای صادراتی به کشور چین به میزان 4 میلیارد و 169 میلیون دلار، امارات به میزان 3 میلیارد و 427 میلیون دلار، عراق با 3 میلیارد و 409 میلیون دلار، هند با 2 میلیارد و 18 میلیون‌ دلار و افغانستان با یک میلیارد و 438 میلیون دلار بوده است.

رئیس کل گمرک ایران اظهارداشت: متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در نه ماهه سال جاری معادل 507دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد رشد داشت.

معمارنژاد گفت: صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به میزان 47 میلیون و 361هزار تن و به ارزش 23 میلیارد و 998 میلیون و 200 هزار دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال پیش به لحاظ وزن4.12 و به لحاظ ارزش 23.95 درصد افزایش نشان می دهد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد میزان واردات در نه ماهه سال جاری افزود: در این مدت 26 میلیون و 585 هزار تن کالا به ارزش 44 میلیارد و 726 میلیون دلار وارد کشور شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 22 درصد و از حیث ارزش 5.75 درصد کاهش داشته است.

وی درخصوص اقلام عمده کالاهای وارداتی در نه ماهه اول سال جاری گفت: شمش از آهن و فولاد غیرممزوج با یک میلیارد و 810 میلیون دلار، دانه ذرت دامی با 898 میلیون دلار ورق گرم فولادی با 761میلیون دلار سه قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت بوده‌اند.

به گفته رئیس کل گمرک ایران بیشترین میزان کالاهای وارداتی از کشورهای امارات متحده عربی با 14 میلیارد و 596 میلیون دلار، چین با 5 میلیارد و 228 میلیون دلار، جمهوری کره با 3 میلیارد و 519 میلیون دلار، آلمان با 2 میلیارد و 710 میلیون دلار و ترکیه با 2 میلیارد و 464 میلیون دلار وارد کشور شده است.